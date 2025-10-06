В Новосибирске хирурги восстановили нос девочке с редчайшей аномалией

Хирурги челюстно-лицевого отделения Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Новосибирска помогли пациентке, у которой диагностировали атрезию - аномалию, при которой в организме отсутствуют естественные каналы. У девочки не было части носа и носовых ходов.

Как рассказали в региональном минздраве, у пациентки уже были операционные вмешательства, однако полностью реконструировать нос в период младенчества невозможно. Поэтому операции продолжились, когда девочка стала подростком.

Для создания носа хирурги использовали ткани девочки: височную фасцию, реберный хрящ и кожно-хрящевой лоскут из области ушной раковины. Три операции завершились успешно, девочка не только может свободно дышать, но и теперь у нее нет причин переживать за свою необычную внешность.