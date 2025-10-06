Подмосковные врачи достали из носа ребенка аквариумный камень

В Подмосковье трехлетняя девочка поместила себе в нос аквариумный камень. Мама попыталась достать инородный предмет, но лишь протолкнула его глубже и приняла решение обратиться к врачам. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Девочку доставили в Клинико-диагностический центр «Ромашка». В ходе исследования носовой полости врачи обнаружили камень размером около сантиметра в левом общем носовом ходе. С помощью специального крючка предмет был извлечен, процедура заняла не больше пяти минут. Камень не нанес значительных повреждений, поэтому после процедуры девочка отправилась домой.

Врачи напомнили, что при вдохе камень может сместиться в трахею или бронхи - это чревато серьезными осложнениями. Если ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, необходимо сразу вызвать скорую помощь и не пытаться извлечь самостоятельно.