Хирурги провели уникальную операцию на сонной артерии

Хирурги Няганской окружной больницы спасли жизнь женщины: они впервые провели гибридную операцию на сонной артерии.

"Пациентка из Пионерского наблюдалась в Центре сосудистой хирургии почти два года: у нее была выявлена редкая патология - множественные аневризмы патологически извитой сонной артерии (долихопатия). Со временем болезнь стала прогрессировать", - рассказали в департаменте здравоохранения Югры.

С помощью КТ с 3D-визуализацией было установлено: на левой внутренней сонной артерии сформировались сразу две аневризмы. Надо было срочно оперировать, но реконструкция сонных артерий - это всегда риск: эти сосуды питают головной мозг, и разрыв аневризмы может привести к летальному исходу. А в данном конкретном случае поражение находилось вплотную к черепу, что добавляло опасности.

"Было принято решение провести гибридную операцию в два этапа: на первом - открытое удаление одной аневризмы, на втором - установка двух графтов в рентген-операционной. И все это - в условиях одного наркоза", - пояснили врачи.

Операция прошла успешно, благодаря современным технологиям, телемедицинской консультации и командной работе специалистов.