В Новосибирске пациенту удалили из груди огромную опухоль

Новосибирские хирурги удалили из грудной клетки пациента гигантскую опухоль весом 4 килограмма. Сам мужчина считал, что у него просто болит сердце.

© Российская Газета

Еще в молодости у 29-летнего жителя Алтайского края выявили редкое заболевание - доброкачественную опухоль плевры, окружающей легкие. Она была небольших размеров. Тогда пациент от операции отказался - на качество его жизни эта опухоль никак не влияла. Врачи рекомендовали ему регулярно обследоваться и наблюдать за опухолью.

Но мужчина пояснил, что новообразование не доставляло ему вообще никаких беспокойств, поэтому он про него даже и не вспоминал.

И вот спустя 30 лет житель Алтайского края заподозрил у себя проблемы с сердцем. 59-летний пациент жаловался врачам на характерные для ишемической болезни проблемы - выраженную одышку, давящие боли в груди, нарушения ритма и осиплость голоса.

Однако причиной такого состояния оказалась та самая опухоль плевры. При обследовании алтайские онкологи обнаружили, что она достигла гигантских размеров - до 45 см в поперечнике. Опухоль заполонила собой все пространство грудной клетки и сместила практически все органы. Образование сдавливало трахею, пищевод, диафрагму и сердце. Пациента направили в Центр Мешалкина.

"Солитарная фиброзная опухоль считается условно доброкачественной, но со злокачественным потенциалом, - объясняет ведущий торакальный хирург-онколог Центра Мешалкина Алексей Петров. - У нашего пациента не было метастазов. Но под давлением опухоли одно из легких спалось и вообще не функционировало, а также нарушилась работа сердца - в любой момент оно могло остановиться".

Как рассказали "РГ" в Центре Мешалкина, чтобы выделить опухоль из окружающих тканей, хирургам Алексею Петрову и Михаилу Крылышкину пришлось выполнить два хирургических доступа. Пациенту перелили около 5 литров крови.

К операции в любой момент были готовы подключиться сердечно-сосудистые хирурги и кардиоанестезиологи. Но, к счастью, сердце оказалось не затронуто онкологическим процессом.

Когда опухоль достали и сердце заняло подобающее ему место в грудной клетке, его ритм сразу же восстановился. А уже через несколько дней после операции у мужчины исчез парез гортани и вернулся голос. Вскоре пришли в норму и показатели крови.

В настоящее время пациент уже находится дома в удовлетворительном состоянии.