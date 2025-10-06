Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике у подростка

Врачи Детской городской клинической больницы святого Владимира совместно с ЦИТО имени Н.Н. Приорова провели уникальную операцию подростку по исправлению тяжелой деформации позвоночника, которая сопровождалась проблемами с дыханием и работой внутренних органов.

Специалисты впервые использовали гибкую конструкцию для сохранения подвижности позвоночника при выполнении коррекции патологического искривления позвоночника в грудном отделе (кифоза). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве активно развивается сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими институтами. Это не только позволяет разрабатывать новые методы лечения, внедрять инновационные технологии в практику здравоохранения, но и способствует росту объема оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям столицы", - рассказала вице-мэр.

В детской больнице имени святого Владимира был впервые применен инновационный хирургический метод коррекции кифоза. В отличие от прежних жестких конструкций, которые лишали человека возможности свободно двигаться, новая технология не только исправляет тяжелую деформацию, но и сохраняет гибкость и подвижность пациента. Это особенно важно для подростков - такой метод позволяет им вести активную жизнь без риска осложнений и обеспечивает потенциал для дальнейшего роста, объяснила Ракова.

В больницу Святого Владимира 17-летний юноша поступил с прогрессирующим кифозом грудного отдела. Это патология, при которой искривление позвоночника достигает более 40 градусов, часто сопровождается нарушениями осанки, болевым синдромом, проблемами с дыханием и работой внутренних органов. При тяжелой форме (угол искривления более 71 градуса) формируется выраженный горб, грудная клетка западает внутрь, а плечи выдвигаются вперед.

Первые признаки заболевания пациент обнаружил несколько лет назад, но консервативное лечение не помогло. К моменту обращения в больницу угол кифотической деформации грудного отдела достигал 80 градусов, что относится к тяжелой инвалидизирующей стадии.

Традиционные операции при кифозе предполагают установку титанового стержня, который фиксирует позвоночник в исправленном положении, но делает грудной отдел полностью неподвижным. Хирурги совместно с профессором ЦИТО имени Н.Н. Приорова Сергеем Колесовым применили новую методику. Под контролем специального оборудования было установлено 21 винтовое крепление, которые были изготовлены по индивидуальному шаблону. Через винты с обеих сторон пропустили по два гибких полимерных корда, что позволило убрать имеющееся искривление позвоночника. Материал этих кордов, созданный российскими инженерами, обеспечивает прочную фиксацию, но не блокирует движения пациента.

Операция длилась несколько часов и завершилась полным исправлением деформации. Послеоперационный период прошел без осложнений, и юноша был выписан домой на реабилитацию. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе врачей, ученых и российских производителей.