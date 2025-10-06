Фельдшер скорой рассказала, с чем чаще всего сталкивается на вызовах

Сотрудница скорой помощи поделилась в Сети, с чем чаще всего сталкивается, вот уже 17 лет выезжая на экстренные вызовы. Осенью, в основном, это ситуации, связанные с неправильным лечением ОРВИ. Причем значительная часть вызовов - острые состояния, угрожающие жизни.

Как пишет фельдшер в своем Telegram-канале "Голос реанимации", в большинстве случаев осложнения - тяжелые бактериальные пневмонии - вызваны "перенесенной на ногах" вирусной инфекцией. У детей и пожилых из-за неконтролируемой температуры, рвоты и диареи развиваются обезвоживание и нарушение электролитного баланса. Есть пациенты и с острой почечной недостаточностью. Причина обычно связана с "бесконтрольным приемом" комбинированных "противопростудных" порошков и разных обезболивающих.

"Не прощает промедления менингит. Счет идет не на дни, а на часы", - пишет фельдшер, рассказывая историю про 19-летнюю девушку, которая, по словам матери, "еще вчера смеялась, гуляла в парке", а сегодня уже "еле дышит".

"Температура почти 40, сознание спутанное, на коже - сыпь, затылок "каменный", - пишет фельдшер о молодой пациентке, которую срочно транспортировали в инфекционку.

Также поделилась она историей про ребенка, уснувшего с конфетой.

"Вызов. Мальчик. 4 года. Не дышит. Лежит на полу в пижаме с динозаврами, синеватый. Мама в истерике, не понимает, куда деть руки", - пишет фельдшер.

Осмотрев ребенка, сотрудники обнаружили инородное дело - жевательную конфету.

"Он, похоже, просто вдохнул ее во сне... Следующее - вдох. Долгий, судорожный. И крик. Мама просто падает на колени и рыдает", - рассказала фельдшер.

По ее словам, далеко не все истории заканчиваются хорошо.