Блогерша вколола ботокс и на месяцы лишилась возможности открывать глаз

Блогерша Лидия Аугуст вколола ботокс и лишилась возможности открывать глаз на месяцы. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом lydiaaugus рассказала, что сделала инъекции упомянутого препарата у невролога, чтобы облегчить симптомы мигрени. Однако после манипуляций одно веко девушки полностью опустилось, закрыв глаз.

«В ближайшие 12 недель ты будешь подмигивать мне», — иронично заявила она.

По данным издания The New York Post (NYP), состояние Аугуст называется птоз (опущение века — прим. «Ленты.ру»).

«Мы просим людей не наклоняться вперед, не ложиться и т. д. в течение примерно 4 часов после инъекции, чтобы избежать смещения препарата и потенциального возникновения этого редкого осложнения, связанного с воздействием на мышцу, для которой он не предназначен», — объяснил доктор Алан Матарассо.

Известно, что побочный эффект, с которым столкнулась юзерша, временный.

«Хотя этот результат, по понятным причинам, разочаровывает, он временный и полностью исчезнет», — заключила собеседница издания Кейтлин Нельсон.

