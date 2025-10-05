В КНР отчитались о новых случаях лихорадки чикунгунья

Китайские врачи зафиксировали 3 181 новый случай заражения вирусом чикунгунья в южной провинции КНР Гуандун. По данным регионального центра по контролю и профилактике заболеваний, инфицированные выявлены в период с 28 сентября по 4 октября.

Подавляющее большинство случаев - 2 480 - диагностированы в городе Цзянмэнь, в Фошане - 157, в Гуанчжоу - 138, а в Чжаоцине - 101. В других населенных пунктах прирост числа заболевших за неделю составил менее 100. Начиная с указанного отчетного периода в статистику включаются и бессимптомные случаи.

Переносчиком чикунгуньи являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. С 21 по 27 сентября в Гуандуне выявили 3 153 случая заражения этим вирусом, а с 14 по 20 сентября - 2 426 случаев. Борьба с распространением лихорадки осложняется частыми тайфунами в регионе. Проливные дожди и постоянная влажность являются благоприятной средой для размножения комаров.

В городском округе Цзянмэнь с населением порядка 5 млн человек введен третий уровень реагирования в области здравоохранения из-за лихорадки чикунгунья. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, где первый уровень - наивысший. Третий (относительно высокий) уровень вводится при возникновении вспышки заболевания на уровне города.

С конца июля по конец августа вспышка лихорадки была выявлена в гуандунском городе Фошань. После целенаправленной кампании по уничтожению комаров-переносчиков вируса заболеваемость пошла на спад.

Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. У заразившихся повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь.