Что такое синдром «температурного хвоста» и из-за чего он возникает

Повышение температуры тела, или лихорадка, — это не заболевание, а физиологичная реакция организма на попадание в кровоток, например, вирусов, бактерий, а также продуктов распада повреждённых клеток организма, например, на фоне травмы, рассказала в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

«Повышение температуры тела без каких-либо других симптомов может возникать по нескольким причинам. Одной из них является низкая интенсивность развития патологического процесса: организм уже запустил защитные механизмы, что проявляется повышением температуры тела, однако сильного воспаления ещё нет. Например, на начальных стадиях ОРВИ может не быть привычных симптомов, например таких как головная боль, слабость, боли в мышцах, насморк или кашель», — рассказала эксперт.

Также возможной причиной может быть воспалительный процесс в изолированном участке организма, подчеркнула собеседница RT.

«Например, при пиелонефрите — заболевании почек инфекционного происхождения — может долгое время не быть специфических симптомов, кроме температуры и лёгкого недомогания. Особенно у пожилых или ослабленных пациентов это заболевание может протекать атипично — без боли в пояснице или нарушений мочеиспускания», — предупредила терапевт.

Ещё одной из причин повышения температуры тела при отсутствии других симптомов может быть нарушение терморегуляции, заявила врач.

«Например, после перенесённого заболевания, особенно COVID-19, может возникать синдром «температурного хвоста», который способен сохраняться неделями», — добавила Агаева.

Температуру важно измерять исправным термометром в состоянии покоя, посоветовала специалист.

«В норме может быть кратковременное повышение температуры, например, на фоне переутомления, стресса или в преддверии менструации, которое длится примерно 1—3 дня. Кроме того, нормальным является появление «температурного хвоста» после перенесённой болезни, когда у человека улучшилось самочувствие, восстановились аппетит и активность, а температура держится в пределах 37—37,5 °C и постепенно снижается», — пояснила она.

Также, по её словам, в норме у человека может быть физиологическое повышение температуры тела до 37 °C сразу после интенсивной тренировки, горячего душа, приёма пищи либо во второй половине дня.

«Нужно обратиться к врачу, если температура тела поднимается до 38 °C и выше, сохраняется дольше трёх дней без какой-либо динамики и появления других симптомов, а также когда лихорадка имеет волнообразный характер — периоды высокой температуры сменяются периодами нормы. Также необходимо обратиться к врачу, если повышение температуры тела сопровождается ночной потливостью, увеличением лимфоузлов либо на фоне необъяснимой потери веса — более 5% массы тела за 3—6 месяцев», — заключила эксперт.

