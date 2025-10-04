Как социальные координаторы поддерживают пациентов во время госпитализации

В московских больницах уже четыре года работает социальная служба, которая помогает пациентам решать немедицинские вопросы. За это время только психологическую поддержку смогли получить более 80 тысяч человек. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты рассказали "РГ" истории помощи пациентам и их близким в сложные эмоциональные моменты.

Социальные координаторы не только заботятся о решении тех трудностей, с которыми человек может столкнуться после выписки, но и помогают во время лечения чувствовать себя спокойнее.

В Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина поступила москвичка Анна Петровна. Пожилая женщина настолько боялась предстоящей операции, что решила написать отказ. Ей не с кем было разделить свои страхи, но операцию было необходимо провести срочно.

"Понимая тревоги пациентки, подключили к решению вопроса психолога нашей службы. Объяснили Анне Петровне, как важно довериться врачам и вовремя принять медицинскую помощь, рассказали, как будет проходить лечение и что после выписки при необходимости она сможет воспользоваться услугами социального работника на дому. Анна Петровна успокоилась и решилась на операцию. Все прошло успешно, и наша пациентка идет на поправку. Очень важно в трудный момент не оставлять людей один на один со своими переживаниями", - рассказала старший социальный координатор больницы Екатерина Смирнова.

Порой родственникам пациентов бывает сложно принять новые обстоятельства, в которых их близкие теряют привычные навыки и нуждаются в особом уходе. В городской клинической больнице имени М. Е. Жадкевича врачи готовили к выписке Владимира Викторовича. Он перенес инсульт и частично потерял подвижность. Для дальнейшего восстановления мужчине требовались уход и забота. Но дочь Ольга была сильно потрясена, не ожидая таких перемен. Она плакала и не знала, как встречать папу дома и правильно ухаживать за ним.

"В первую очередь мы пригласили психолога, который поговорил с Ольгой и помог принять ситуацию. Социальные координаторы рассказали о возможности пройти обучение в Школе родственного ухода, помогли Владимиру Викторовичу при выписке. К этому времени Ольга была готова ухаживать за папой", - поделилась старший социальный координатор больницы Анастасия Зайцева.

Справка "РГ"

Социальные координаторы сегодня работают во всех городских клинических больницах общего профиля для детей и взрослых. Они уже помогли 175 тысячам пациентов в решении различных немедицинских вопросов. Специалисты приходят на помощь пожилым или одиноким людям, горожанам с инвалидностью и маломобильным москвичам, и всем, кто в силу разных обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации. Пациентам не нужно писать заявлений, достаточно обратиться к лечащему врачу или к самому социальному координатору.