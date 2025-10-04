Хирурги по кусочкам собрали раздробленный таз пациента, упавшего с высоты

Врачи Кузбасской больницы скорой помощи имени М.А. Подгорбунского совершили сложную операцию, спасшую жизнь 33-летнему пациенту, который получил тяжелейшие травмы после падения с четвертого этажа.

Состояние пациента при поступлении в больницу было критическим. У него диагностировали множественные переломы: перелом таза с центральным вывихом бедра, при котором головка бедренной кости буквально провалилась внутрь таза, практически полное раздробление половины тазовой кости и перелом левого бедра.

Медицинская бригада провела три сложнейших вмешательства. Сначала специалисты стабилизировали конечности, установив аппарат внешней фиксации и закрепив кость штифтом. Затем врачи выполнили масштабную полостную операцию, в ходе которой буквально по кусочкам собрали раздробленные кости таза, сообщили в пресс-службе медучреждения.

По словам заведующего травматологическим отделением No3 Евгения Молокова, подобные травмы встречаются крайне редко, как и операции такого масштаба на тазовой области.

«Падение с большой высоты могло привести к смерти, но мы смогли дать пациенту шанс на дальнейшую полноценную жизнь», — отметил врач.

Сейчас пациент постепенно восстанавливается. Впереди его ждет длительный период реабилитации.

