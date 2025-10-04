В Архангельске создали мультфильм о профилактике тромбозов

Мультфильм о профилактике тромбозов в путешествиях создали в Архангельске, рассказала ТАСС профессор, руководитель регионального центра антитромботической терапии Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич Надежда Воробьева. Анимационный пластилиновый фильм сняли дети от 7 до 14 лет и их родители.

"Очень хороший мультфильм сняли дети и их родители. Дети сделали из пластилина имитацию самолета, имитацию факторов риска, и в мультфильме показано, как их избежать. Было очень интересно посмотреть на тему тромбоза и его профилактики глазами детей, иногда они видят то, что не видят взрослые", - сказала Воробьева.

В мультфильме два основных персонажа, один придерживается здорового образа жизни, а у второго есть вредные привычки. Оба они по сюжету летят в самолете и поступают так, как они привыкли. При помощи этих пластилиновых героев дети объясняют, что в полете нужно пить воду, правильно питаться, обязательно двигаться и нельзя употреблять алкоголь.

"Здорового персонажа зовут Алексей. И дети решили, что с хорошим героем должен быть ребенок. Поэтому у Алексея в мультфильме есть дочка, которая непосредственно с ним делает упражнения в самолете, правильно питается. И, может быть, дети - это тоже один из факторов профилактики тромбоза, потому что дети заставляют нас двигаться", - рассказала ТАСС лаборант кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии Северного государственного медицинского университета (СГМУ) Оксана Волкова.

Она отметила, что мультфильм дети делали сами, они создали все фигурки персонажей, двигали их, родители только помогли с монтажом.

Анимационный фильм планируется показывать в ходе социальных акций, которые проводит центр. Мультфильм будет размещен на сайте Первой городской больницы, СГМУ и регионального центра антитромботической терапии.