США могут потерять статус страны, победившей корь

NBC News: США рискуют в начале 2026 года потерять статус страны, победившей корь
США могут лишиться статуса страны, победившей корь, если до конца января следующего года не справятся со вспышкой этого заболевания. Об этом сообщил телеканал NBC News.
О ликвидации кори в Соединенных Штатах было объявлено в 2000 году, однако с начала 2025 года Центры по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США (CDC) зафиксировали 1 544 подтвержденных случая болезни. Всего 21 из них приходится на приехавших в страну иностранцев.
Как отмечает NBC News, распространение болезни может быть связано с недостаточно высоким уровнем вакцинации от кори в США.
Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Она считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит. Она может привести к летальному исходу.