Роспотребнадзор сообщил о количестве качественной продукции в РФ

За пять лет показатель доступа россиян к качественной продукции увеличился до 61%. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

© РИА Новости

«С 2019 по 2024 год Роспотребнадзором проведена оценка качества пищевой продукции, представленной на отечественном рынке: обследовано более 82 тысяч торговых точек, исследовано свыше 54 тысяч образцов и выполнено более 1,2 млн исследований. Показатель доступа населения к качественной продукции вырос до 61%», — сказано в публикации.

При этом плановое значение равнялось 55%, подчеркнули в ведомстве.

Отдельно отмечено, что за десять лет сократилась доля несоответствующих проб. По микробиологическим показателям она снизилась в 1,3 раза, по санитарно-химическим - в два раза, по физико-химическим - в полтора раза.

Также специалисты ведомства провели исследования организации питания более чем 675 тысяч школьников в более чем 16 тысячах образовательных организаций. Выяснилось, что рекомендуемые нормы потребления соли и сахара снизились.