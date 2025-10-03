Эксперт объяснил, что стоит сделать женщинам после победы над раком груди

Грудные импланты для женщин не представляют никакой угрозы, заявила Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

© РИА Новости

Искусственная грудь состоит из безвредных материалов, поэтому россиянкам не стоит бояться таких операций, рассказала президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

Рак молочной железы назвали самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Об этом НСН сообщил хирург-онколог Антон Гурин. Боровова призвала женщин не переживать из-за этого и воспринимать лечение с позитивом. Она напомнила, что россиянкам не только вырежут опухоль, но и произведут бесплатную коррекцию молочных желез.

«Можно встретить статистику, что у женщин грудные импланты вызывают лимфомы (поражение иммунной системы и внутренних органов, в которых скапливаются измененные клетки, нарушающие работу тканей — примечание НСН). Сегодня все материалы для производства совершенно безопасны. Из практики и жизни мы можем сказать, что женщины чувствуют себя прекрасно. Мы наоборот советуем им идти на такие операции, особенно молодым, у которых все впереди: брак и супружеские отношения. Это психологический момент: никто не хочет остаться без женской “визитной карточки”. В России процедуры реконструктивной медицины бесплатны. У наших хирургов есть все технологии и высочайший уровень мастерства. Даже многие здоровые женщины мечтают о таких операциях», — указала она.

Ранее Гурин обосновал в пресс-центре НСН запрет соляриев в России.