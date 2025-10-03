Назван самый смертоносный вид рака

Рак кожи самый популярный в некоторых регионах, но он не обладает высокой летальности в отличие от других опухолей, заявила в пресс-центре НСН Ирина Боровова.

Рак кишечника и желудочного тракта является самым смертоносным, как и недуги дыхательной системы, рассказала президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

Ученые подсчитали, что в 2023 году в мире было зарегистрировано как минимум 18,5 млн новых случаев онкологических заболеваний, что на 74% больше, чем в 1990 году. Такие данные они опубликовали в медицинском сборнике Lancet. Боровова отметила самые опасные виды онкологии.

«Главенствующий рак по смертности — это все, что связано с легкими и дыхательными органами. Если объединить всю кишку вместе с желудком, то во многих регионах рак кишечника стоит на первом месте. В каких-то регионах лидирует кожа. Если говорить про возраст, то международные данные утверждают, что рак помолодел. Известен случай, когда рак молочной железы появился у девочки 13 лет. В молодом возрасте сложно бороться с онкологией. Организм растет, обмен веществ быстрый, поэтому рак становится агрессивным. Очень часто такое случается с болезням крови. В этих случаях дети и подростки болеют даже чаще взрослых», — подчеркнула она.

