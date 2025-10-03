Хирург назвал самый распространенный вид рака у мужчин и женщин

У обоих полов есть проблемы с кожей, а остальные виды онкологии сильно отличаются, заявил в пресс-центре НСН Антон Гурин.

© nsn.fm

Мужчины чаще болеют раком легких, а женщины сталкиваются с онкологией молочных желез. Оба пола подвержены проблемам с кожным покровом, рассказал хирург-онколог Антон Гурин в пресс-центре НСН.

Ученые подсчитали, что в 2023 году в мире было зарегистрировано как минимум 18,5 млн новых случаев онкологических заболеваний, что на 74% больше, чем в 1990 году. Хирург отметил, что мужчины и женщины болеют разными видами онкологии.

«Рак кожи — самый популярный среди обоих полов, в общей доле диагнозов он составляет 15,6%. В три раза за 30 лет выросла доля больных. Если в 1993 году на 150 миллионов появлялось 50 тысяч больных, то сейчас ежегодно прибавляется по 105 тысяч человек. У женщин чаще встречается рак молочной железы (12-13% от всех). У мужчин — трахея, бронхи, легкие — это порядка 9%. Предстательная железа страдает в 8,7% случаев, ободочная кишка — 7,1%. Еще 5% приходится на опухоли желудка. Эти процессы характерны для более возрастного населения в тканях с активным делением, то есть на коже и в желудочно-кишечном тракте», — отметил врач.

Гурин также указал, что необходимо развивать систему ранней диагностики для борьбы с болезнью.