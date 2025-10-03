Эксперты высказались против новой реформы ОМС

В России разгорелся скандал вокруг законопроекта, который может лишить страховщиков ОМС полномочий. Об этом пишут «Известия» в пятницу, 3 октября.

Инициативу внёс на рассмотрение Минздрав. Речь о законопроекте «О внесении изменений в ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"». Один из пунктов документа позволит главам регионов передавать территориальным фондам ОМС полномочия страховых медицинских организаций. Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) выступили резко против этой поправки. В первую очередь она отразится на пациентах, ограничив их права на защиту. Инициатива ликвидирует контроль качества, в системе ОМС возникнет монополия территориальных фондов: они одновременно будут оплачивать медицинскую помощь и оценивать её качество. То есть контролировать сами себя. В Минздраве, наоборот, уверены, что инициатива предоставит пациентам дополнительные механизмы защиты.