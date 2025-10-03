Названа самая крупная статья расходов в системе здравоохранения

В Госдуме назвали борьбу с раком главной целью трат государства на здоровье
Траты на борьбу с онкологическими заболеваниями являются самой жирной статьей расходов в системе здравоохранения России, заявил в пресс-центре НСН Алексей Куринный.
Государство помогает бороться с раком, а медицина в этой отрасли развивается каждый день, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
По всему миру растет количество онкологических заболеваний. По прогнозу ученых в авторитетном медицинском журнале Lancet, смертность от рака к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом. Главной причиной исследователи называют общее старение населения планеты. Куринный поддержал эту точку зрения.
«Основная причина роста онкозаболеваний в том, что чем больше человеку лет, тем больше вероятность получить такое заболевание. Тенденция старения человечеству по всему миру вызывает рост онкобольных. В некоторых странах это стало самым популярным недугом, даже обойдя сердечно-сосудистые диагнозы», — указал он.
Депутат добавил, что медицина борется с онкологией успешнее с каждым днем.
«Технологии в медицине меняются почти каждый год. Прогноз в части излечимости и лечения совершенствуется ежегодно, появляются новые методики. Человечеству удастся снизить смертность, так как есть несколько перспективных направлений, которые могут кардинально переломить картину. Государство проводит ряд программ: скрининг, диспансеренцзация, профилактические осмотры — все это направлено на выявление рака в ранних стадиях, когда это все еще лечится легче. Финансирование этих проектов — самая жирная статья расходов в системе здравоохранения. На эти цели потребуется и далее увеличивать финансирование. Государство идет по этому пути осознанно», — уточнил он.