Названа самая крупная статья расходов в системе здравоохранения

Траты на борьбу с онкологическими заболеваниями являются самой жирной статьей расходов в системе здравоохранения России, заявил в пресс-центре НСН Алексей Куринный.

Государство помогает бороться с раком, а медицина в этой отрасли развивается каждый день, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.

По всему миру растет количество онкологических заболеваний. По прогнозу ученых в авторитетном медицинском журнале Lancet, смертность от рака к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом. Главной причиной исследователи называют общее старение населения планеты. Куринный поддержал эту точку зрения.

«Основная причина роста онкозаболеваний в том, что чем больше человеку лет, тем больше вероятность получить такое заболевание. Тенденция старения человечеству по всему миру вызывает рост онкобольных. В некоторых странах это стало самым популярным недугом, даже обойдя сердечно-сосудистые диагнозы», — указал он.

Депутат добавил, что медицина борется с онкологией успешнее с каждым днем.