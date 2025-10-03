«Ответственность и мужество». Врачи осмотрели четыре тысячи детей

В Сватовском районе ЛНР саратовские медики осмотрели четыре тысячи детей.

Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, в течение двух недель педиатры и другие медики под руководством главного врача Саратовской городской детской клинической больницы Ираны Мириевой проводили осмотры детей. Почти пятистам ребятишкам врачи провели комплексный профилактический осмотр.

На передвижном медицинском оборудовании специалисты выполнили порядка 800 ультразвуковых исследований, а врач-стоматолог лечил кариес детям.

По итогам осмотров ряд юных пациентов получили направления на госпитализацию в районную и республиканские больницы. Кроме того, местным медикам была передана информация о том, кто из детей нуждается в дополнительных обследованиях, операциях и высокотехнологичных видах медпомощи.

Как рассказал министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков, этот выезд саратовских врачей в Сватово уже десятый. С каждым разом расширяется перечень оборудования, которое медики привозят для проведения обследований и операций.

«‎В Сватово саратовских медиков ждут, к ним выстраиваются очереди. Врачи проявляют высокую ответственность и определенное мужество, на деле доказывают свой профессионализм», — рассказал Владимир Дудаков.

Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом ЛНР в июле 2022 года.

«‎В самые непростые периоды наша область принимала спасавшихся от обстрелов мирных граждан. Тем, кто решил остаться в нашем регионе, помогали с трудоустройством», — говорит губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, доброй традиций уже стало, что дети из Сватовского района приезжают в Саратовскую область для летнего отдыха и оздоровления. А саратовские строители помогают восстанавливать разрушенные во время боевых действий больницы и поликлиники. В этом году в Сватово они отремонтировали "Мемориал Славы, Памяти и скорби", посвященный Великой Отечественной войне.

Саратовцы собрали и отправили в подшефный район более 700 тонн гуманитарных грузов.