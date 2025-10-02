Эксперт рассказал о достижениях России в производстве радиофармпрепаратов

Россия технологически суверенна в развитии и производстве передовых радиофармпрепаратов, применяемых в диагностике и терапии онкологических заболеваний. Об этом на прошедшем в ТАСС открытом заседании научного совета РАН "Науки о жизни", посвященном мировым трендам противораковых радиофармпрепаратов, заявил председатель совета, вице-президент РАН Владимир Чехонин.

© РИА Новости

«В данном направлении и наша промышленность, и наука находятся в суверенном состоянии, мы технологически суверенны. <…> [В стране представлен] весь потенциал, который на сегодняшний день составляет идеологию и развитие радиофармпрепаратной индустрии, и ядерной медицины в целом», — сказал академик Чехонин.

Он уточнил, что российские научные центры занимаются развитием таргетной (целевой), протонно-лучевой и бор-нейтронзахватной терапии онкозаболеваний, а также вопросами "трансформации самых передовых тераностических (диагностических и лечебных) препаратов".