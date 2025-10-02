Врачи в Абакане спасли младенца весом 1 200 граммов

В республиканском клиническом перинатальном центре Абакана спасли младенца, который появился на свет весом 1 200 граммов, рассказали в Минздраве Хакасии.

У ребенка был критически малый вес, но благодаря врачам мальчик окреп и пошел на поправку. Медики отметили, что современные технологии и профессионализм специалистов позволяют выхаживать даже глубоко недоношенных детей.

В ведомстве добавили, что в сентябре в центре родились 362 ребенка – 170 мальчиков и 192 девочки. Кроме того, на свет появились 5 двоен, а самый тяжелый новорожденный весил 5 400 граммов.

Ранее московские врачи выходили тройняшек, которые родились на 30-й неделе беременности с критически низкой массой тела. Первой на свет появилась девочка весом 1 360 граммов, ее сестра весила 1 730 граммов, а вес самой младшей составил 1 430 граммов. Их рост – 40, 43 и 38 сантиметров соответственно. Борьба за их жизнь велась более 20 дней.