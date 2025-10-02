Перечислены продукты, которые нужно есть при язвенном колите

Язвенный колит - хроническое заболевание, которое может вызывать язвы, воспаление, повреждение толстой кишки. Очень важно при этом состоянии соблюдать противовоспалительную диету. Вот какие продукты особенно хорошо переносятся пациентами с этой болезнью.

Жирная рыба. Это богатый источник омега-3 жирных кислот с противовоспалительным действием. Включите в рацион лосось, скумбрию, сардины.

Молочные продукты с низким содержанием лактозы. Омар Хохар, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из OSF HealthCare, рекомендует людям с язвенным колитом питаться именно такими продуктами или заменителями "молочки".

Продукты, богатые растворимой клетчаткой. Это овёс, шелуха семян подорожника, бананы, морковь, кабачки, сладкий картофель, грибы, чёрная фасоль, нут.

Смузи. Продукты в нём гораздо лучше усваиваются, чем в неизмельчённом виде.

Постный белок. Он хорошо переносится и не вызывает раздражения. Пациентам с язвенным колитом может потребоваться до 1,5 г протеина на 1 кг веса в сутки. Источники высококачественного постного белка - индейка, курица, тофу, яйца, нежирные куски мяса.

Приготовленные овощи. Можете сварить брокколи или морковь, чтобы улучшить их усвоение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.