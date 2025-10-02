Хирурги спасли ребенка с четырехкратным расширением пищевода

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли девятилетнюю девочку с ахалазией кардии (расширением пищевода), сообщает канал «360».

При данном заболевании нижняя часть желудка, которая предотвращает попадание его содержимого обратно в пищевод, не расслабляется при глотании, что препятствует прохождению еды.

Пищевод пациентки был расширен почти до четырех сантиметров при норме в 10 миллиметров. Из-за этого девочка имела трудности с питанием и практически не набирала вес.

Врачи выполнили пероральную эндоскопическую миотомию: через разрез в пищеводе создали подслизистый туннель и рассекли циркулярные мышцы, блокирующие проход пищи. Уже на следующий день после операции пища смогла свободно попадать в желудок.

