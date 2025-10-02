Хирурги впервые провели операцию по дроблению камней почек у грудничка

В Екатеринбурге специалисты Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно провели операцию по дроблению камней почек у годовалой девочки с мочекаменной болезнью и сложной анатомией почечной системы. Вмешательство прошло без разрезов — через естественные пути с использованием миниатюрного гибкого эндоскопа и лазера.

© РИА Новости

До недавнего времени такие операции проводились у детей старше трёх лет с весом от 15 до 20 килограммов, однако внедрение современных технологий теперь позволяет оказывать помощь даже грудничкам, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Врач-уролог урологического отделения ОДКБ Анна Пигарева пояснила, что применяется гибкий уретроскоп диаметром всего 7,5 Fr (2,5 мм) с высокой манёвренностью с изгибом до 285 градусов. Благодаря ему удаётся эффективно визуализировать и раздробить камни даже в самых труднодоступных участках почечной системы маленьких пациентов с любыми анатомическими особенностями.

Операции по дроблению камней при помощи гибкого уретроскопа в ОДКБ выполняются уже более четырёх лет. Обычно средний возраст пациентов с мочекаменной болезнью составляет 7–9 лет, однако благодаря новым методикам вмешательства теперь доступны и самым младшим свердловчанам.

Ежегодно в урологическом отделении ОДКБ получают квалифицированную помощь более 1,4 тысячи пациентов в возрасте от 0 до 18 лет с пороками развития мочевыделительной системы и заболеваниями репродуктивной сферы. Главный внештатный специалист уролог-андролог детского населения Минздрава Свердловской области, заместитель главного врача ОДКБ по хирургии Юрий Баранов подчеркнул, что после таких щадящих операций дети уже на третий день могут идти домой, практически не испытывая негативных последствий.

Сегодня, 2 октября, профессиональный праздник отмечают урологи. Их достижения в том, что они оберегают здоровье мочеполовой системы человека и внедряют новые технологии при лечении пациентов с камнями большой сложности. Так, в Екатеринбурге специалисты урологического отделения удалили из мочевого пузыря гигантский камень размером 10,5х8 см, писало ИА «Уральский меридиан».