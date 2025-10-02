Стало известно, кто чаще страдает от опухолевых заболеваний крови

Женщины чаще мужчин страдают от заболеваний крови опухолевого и неопухолевого генеза, рассказала «Газете.Ru» главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова.

Заболевания системы крови — это большая группа заболеваний, которые условно делятся на две подгруппы: опухолевые и неопухолевые. Первые составляют около 15%, и в этой группе наиболее часто встречаются (указаны в порядке убывания): неходжкинские лимфомы, лейкемии, множественная миелома, лимфома Ходжкина и другие. Во вторую группу входят такие болезни, как анемии, цитопении, нарушения свертываемости крови и другие.

«Регистрируемая заболеваемость болезнями системы крови опухолевого генеза выше у женщин, нежели у мужчин, — соотношение составляет 52% против 48%. В отношении неопухолевых заболеваний — соотношение также примерно одинаковое. Ежегодно в России диагностируют впервые около 30 тысяч опухолевых заболеваний системы крови и около 200 тысяч неопухолевых», — рассказала врач.

По словам доктора, выявить заболевания можно по анализу крови. Любые отклонения показателей от нормы могут свидетельствовать о том или ином заболевании крови.

«Заподозрить заболевание системы крови можно по клиническому анализу, где врач анализирует показатели крови, формулу, а также те симптомы, которые отмечаются у пациента при обращении. Понижение или повышение показателей может свидетельствовать о различных заболеваниях крови, поэтому лучше оставить расшифровку анализа специалисту», — рассказала доктор.

Подробнее о том, какова распространенность заболеваний крови среди жителей России, существуют ли сложности с их диагностикой и как лечат эти болезни в современной России — в интервью Паровичниковой «Газете.Ru».