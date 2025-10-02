Внезапное увеличение груди оказалось симптомом опасной болезни

28-летняя Лорен Айрес из Великобритании случайно узнала, что в ее мозге растет 14-сантиметровая опухоль. О своем пугающем диагнозе она рассказала Daily Mirror.

Айрес отметила, что странные симптомы появились давно, но она не обращала на них внимания. По ее словам, сначала у нее внезапно и стремительно вырос бюст. Молодая женщина утверждает, что за три недели грудь стала больше на три размера.

Затем у Лорен начались головные боли и постоянная усталость, а менструации стали нерегулярными. Но британка не обращалась к врачам, полагая, что у нее гормональный сбой из-за стресса и эндометриоза.

По словам Айрес, диагноз она узнала случайно. Женщина пошла на плановый медосмотр, сдала кровь, и анализ выявил у нее очень высокий уровень пролактина — гормона, который вырабатывается гипофизом и уровень которого растет при беременности и кормлении. Врачи незамедлительно отправили девушку на МРТ мозга, которое показало кисту размером 12 на 14 сантиметров.

Лорен рассказала, что, по словам врачей, опухоль давит на гипофиз, заставляя его вырабатывать гормоны, из-за которых у нее растет грудь и меняется менструальный цикл. Тем не менее медики полагают, что новообразование доброкачественное и сравнительно безобидное.

