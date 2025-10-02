Мать бойца СВО не выдержала горя: как боль от утраты может убить и вас

В конце лета россиян потрясла трагическая история из Забайкальского края. В семье погибшего участника СВО произошла череда невосполнимых потерь: сначала на могиле сына от сердечного приступа, не выдержав горя, скончалась его мать, а вскоре после ее похорон умер и брат погибшего. Эта история — суровая иллюстрация того, что горе может иметь самые тяжелые последствия для организма. Клинический психолог, долгое время работавшая с военнослужащими, автор Telegram-канала «Жить после» Эльвира Степанова в интервью «Ленте.ру» объяснила, как боль от утраты запускает опасную физиологическую реакцию, способную подавить иммунитет и обострить хронические болезни, и дала советы, как помочь горюющим с ней совладать.

«Лента.ру»: Правда ли, что горе вызывает реальные изменения в гормональной и иммунной системах организма?

Эльвира Степанова: Да, все верно. Когда человек переживает утрату, в мозге срабатывает особый участок, который отвечает за эмоции и тревогу, — миндалина. Это как включение аварийного сигнала. Миндалина посылает сигнал главному «командному пункту» мозга — гипоталамусу. Затем гипоталамус отдает приказ гормональной железе — гипофизу, который запускает выработку надпочечниками гормона стресса кортизола. Весь этот процесс заставляет тело собраться, активизироваться, чтобы справиться с сильными эмоциями.

Но проблема горя в том, что стресс становится хроническим и «аварийный сигнал» длится долго — тело начинает уставать и хуже защищается от болезней. Кортизол при длительном повышении снижает активность иммунных клеток, подавляет защиту организма, ослабляя иммунитет. При горевании его уровень остается повышенным неделями и месяцами, что приводит к серьезным последствиям.

Так, например, кортизол уменьшает количество и эффективность клеток, которые борются с вирусами и бактериями, поэтому человек чаще болеет. Он снижает и выработку половых гормонов, что приводит к ухудшению сна, настроения. Кортизол замедляет работу щитовидной железы, из-за чего появляется постоянная усталость. Кроме того, он оказывает разрушительное воздействие на слизистую желудка, снижая защитные функции и замедляя восстановление тканей, что может привести к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также кортизол повышает давление и частоту сердечных сокращений, заставляя сердце работать в усиленном режиме и увеличивая риск сердечных заболеваний.

Все эти процессы подтверждены научными исследованиями и объясняют, почему длительный стресс негативно сказывается на здоровье человека. Вот почему можно сказать, что горе влияет и на тело. Это сложная биохимическая реакция, которая затрагивает и гормональный фон, и иммунитет.

А может ли такое длительное воздействие стресса на сердце привести к конкретному заболеванию?

Исследования показывают, что риск любой серьезной проблемы с сердцем существенно повышается в первое время после тяжелой утраты. Но опять-таки не у каждой или не у каждого, кто переживает горе, случается кардиомиопатия такоцубо или «синдром разбитого сердца». Это временное ослабление сердечной мышцы, вызванное сильным эмоциональным стрессом, например, переживанием утраты близкого человека.

Симптомы очень похожи на сердечный приступ: сильная боль в груди, нехватка воздуха, может кружиться голова. Человеку действительно кажется, что сердце разрывается от боли.

Но в отличие от настоящего инфаркта, при котором мышца сердца повреждается навсегда, «синдром разбитого сердца» в большинстве случаев обратим. Считается, что когда острая фаза стресса миновала, сердце обычно полностью восстанавливается и возвращается к своей нормальной работе. Но это не значит, что можно не обращаться к врачу! Это опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи.

Чаще всего в группе риска женщины после 50 лет. Ученые считают, что женские гормоны эстрогены, которые раньше защищали сердце, с возрастом иссякают, и оно становится более уязвимым к таким «гормональным штормам».

Почему считается, что первые 40 дней после утраты — это период наибольшего риска для здоровья? Какие процессы в организме это объясняют?

Научные данные показывают, что именно в первые недели после потери, когда уровень адреналина и кортизола резко повышается, организм переживает пик стрессовой реакции.

Кроме того, первые недели становятся временем усиления нейропластичных процессов мозга. То есть формируются новые нейронные связи. Можно сказать, что после утраты мозг адаптируется к жизни без близкого человека, создавая новые паттерны восприятия и реагирования. Например, привычка получать ежедневные звонки или сообщения от близкого теперь нарушена, и мозг постоянно фиксирует эту потерю, что усиливает стресс и эмоциональное напряжение.

Этот процесс перестройки требует больших энергетических ресурсов и влияет на эмоциональное состояние, проявляясь в тревожности, бессоннице и рассеянности.

Но не стоит забывать и о религиозном и культурном аспектах. В различных религиях число 40 символизирует период перехода и очищения, например, православные верят, что душа проходит испытания, а на 40-й день предстает перед Богом. И надо сказать, что социальный аспект может дополнительно усилить уязвимость. Зачастую после похорон и поминок поддержка окружения резко снижается. Люди возвращаются к ежедневным делам, переживающий горе человек оказывается один и испытывает состояние острого одиночества. Этот вакуум поддержки приходится на важный период адаптации к потере.

Поэтому я бы назвала 40 дней критическим промежутком, когда человек особенно нуждается в заботе, поддержке и профессиональном сопровождении.

Кому нужна особенная поддержка?

Есть три группы таких людей. Во-первых, пожилые: их ресурсы уже истощены, и стресс может стать для них критическим.

Во-вторых, люди с хроническими заболеваниями: у них стресс быстро провоцирует тяжелые обострения. Можно сказать, что для них подобный эмоциональный удар — словно поленья в тлеющий костер.

И, в-третьих, мужчины: они часто с детства учатся скрывать свои эмоции, чтобы не казаться слабыми, и переживают горе внутри. Но такое подавление чувств ведет к накоплению хронического стресса.

Мужчины боятся быть уязвимыми, боятся показать слабость и поэтому зачастую молчат о своей боли или выражают ее через раздражительность и отстраненность. Но внутреннее переживание горя без возможности открыто рассказать о своих чувствах крайне вредно для здоровья.

При подавлении эмоций в организме запускается постоянный выброс гормонов стресса — кортизола и адреналина. Об их пагубном длительном действии мы уже говорили. Если эмоции не размещены вовне, то психоэмоциональная боль начинает проявляться через тело. Например, повышается давление, появляются боли, сбои в работе сердца и желудка, мигрени и другие психосоматические симптомы. Поэтому мужчины, скрывающие свои эмоции, попадают в зону повышенного риска тяжелых психосоматических расстройств и осложнений.

Также стоит отметить, что особая поддержка нужна именно тем, кто испытывает сложности с выражением своих эмоций, боится быть уязвимым или одиноким в горе.

Как можно поддержать мужчину, который в соответствии со стереотипами «должен быть сильным» и не показывать своих чувств?

С детства мальчикам твердят, что надо быть сильным и не показывать слабость. Это те установки, с которыми они привыкли жить. Они остаются для мужчин нормой даже во время утраты. И когда внутри у них возникает огромная рана, они стараются ее спрятать — ведь мужчина должен быть сильным, показывать пример остальным и оставаться опорой.

Поэтому в такой уязвимый период очень важно, чтобы и у сильного воина была своя опора или тот, кто ей бы мог стать. Если вы мама, жена, сестра или подруга горюющего, то ваши мягкость и терпение могут стать той недостающей опорой. Не нужно требовать от него слов, дайте ему ощутить безусловное принятие через маленькие, простые жесты. Например, сваренный бульон, налитую кружку чая, молчаливое сидение рядом, совместный вечер. Вы — та, кто может дать ему понять: «Ты не обязан быть сильным все время. Со мной безопасно быть собой. Я тебя принимаю в любом состоянии при проживании потери».

Если вы друг, коллега или просто знакомый — ваша сила в совместном деле. Вообще мужчины часто не готовы открыться напрямую. Вместо этого предложите совместное мероприятие — все, что угодно, хоть ремонт, рыбалку, спорт. Главное — чтобы это дало ему почувствовать: «Ты не один, даже если мало говоришь». Для многих мужчин язык заботы — это не слова, а действия.

У пожилых людей горе часто накладывается на другие возрастные проблемы. В чем специфика помощи им?

Им нужна не только эмоциональная помощь, но и всесторонняя забота о теле и эмоциональном состоянии. Им важно чувствовать, что они не забыты, что их ценят и принимают такими, какие они есть, со всеми ограничениями и страхами.

Многие пожилые люди часто боятся быть обузой, надоедать своим родственникам. Поэтому, даже проживая потерю, они стараются не доставлять хлопот, в связи с чем оказываются в еще большой эмоциональной изоляции и испытывают одиночество.

Но еще такой важный момент. Особенно важно для пожилого человека, переживающего горе, обеспечить не только эмоциональную, но и физическую поддержку, включая своевременное сопровождение к врачам, помощь с походом по инстанциям, организацию необходимого лечения и правильного питания. Например, часто пожилому человеку трудно самостоятельно справляться с бюрократическими и организационными вопросами, поэтому важна помощь: записать на прием к врачу, отвезти и сопроводить на обследования, помочь с оформлением документов, организовать прием лекарств и так далее.

Кроме того, важно регулярно навещать или звонить, чтобы человек не чувствовал себя одиноким, поддерживать его активность и помогать с бытовыми делами, например, уборкой, готовкой, доставкой покупок. Все это создает пространство, где горе можно прожить без разрушительных последствий для здоровья и постепенно адаптироваться к новой жизни.

Как быть, если человек, переживающий утрату, имеет серьезный диагноз, например, сердечно-сосудистое заболевание?

Прежде всего — быть на связи с ним. Через вопросы о здоровье узнавать, в каком он состоянии, что он сделал и может ли что-то сделать сам, с какими сложностями сталкивается.

Если у него нет желания вообще что-то делать, запишите его к врачу, а лучше — сходите на прием вместе. Возможно, потребуется поговорить с врачом — все зависит от состояния. Можно помочь и с лекарствами, например, купить то, что нужно, и привезти.

Человек в состоянии горя часто не может себя организовать. Бережное отношение становится спасением для горюющего, ведь в этот период он уходит в регресс и становится ребенком, которому нужна опора и забота.

С чего начать заботу о себе, когда нет сил даже на самые простые действия?

Когда кажется, что весь мир рушится и внутри нет ни сил, ни энергии даже двигаться, это состояние напоминает машину с разряженным аккумулятором. Мотор еле крутится и нельзя просто дать команду завестись и сразу резво поехать. Нужно время, маленькие шаги и мягкая подзарядка, чтобы постепенно начать движение.

В таком состоянии следует сосредоточиться на самом достижимом сейчас — встать с кровати, покормить кошку, полить цветы или просто позвонить близкому. Даже самые простые дела — уже маленькая победа, начало возвращения сил. Можно прописывать такие задачи в ежедневнике или на листочке и в конце дня ставить плюсики за каждое выполненное дело. Эти плюсики — не просто отметки, а моменты, когда человек говорит себе: «Я смог. Я сделал. Я живу и двигаюсь дальше». Такой ритуал помогает вернуть контроль над жизнью. И выполненные пусть даже маленькие дела — свидетельство этого.

Нельзя давить на себя ожиданиями быстрого восстановления. Идти нужно в своем темпе, принимать и хвалить каждый свой новый шаг.

Как долго должно длиться горе? И существует ли вообще понятие нормы в таком процессе?

Доктор психологических наук, профессор Федор Василюк в своей книге «Пережить горе» отмечает, что процесс адаптации к утрате в норме занимает примерно один год, однако у разных людей эти сроки могут варьироваться в зависимости от личностных и жизненных обстоятельств. По его мнению, важно не только прожить эмоциональную боль, но и заново выстроить свою жизнь после потери.

Психиатр Геннадий Старшенбаум расширяет временные рамки и считает, что нормальное горе часто сопровождается рецидивами и колебаниями эмоционального состояния, которые могут сохраняться до двух лет. Это укладывается в естественный процесс психологической адаптации, который не всегда идет ровно и линейно.

Доктор психологических наук Леонид Пергаменщик также подтверждает длительность адаптации в диапазоне от одного года до двух, акцентируя внимание на постепенном снижении интенсивности печали и возвращении к активной жизни.

Современные исследования доцента, кандидата психологических наук Анастасии Бакановой подчеркивают, что нормальное переживание утраты проходит с постепенным уменьшением боли и восстановлением социальной активности. Она отмечает ориентир в один-два года как важный временной диапазон для здоровой адаптации, после которого при отсутствии улучшений речь может идти об осложненном горе и необходимости профессиональной помощи.

Таким образом, понятие нормы в горевании условное, но временные рамки от 12 до 24 месяцев широко признаются как ориентир для здорового процесса адаптации к потере.

Когда острое горе перестает быть нормальной реакцией и становится поводом обратиться не только к психологу, но и к врачу-психиатру?

В норме сложные чувства — часть процесса принятия утраты, со временем они становятся менее острыми. Но если спустя полгода-год страдание не утихает и появляются тревожные признаки, которых ранее не было, пора насторожиться.

Тревожными сигналами являются суицидальные мысли или действия, полная эмоциональная опустошенность и отрешенность, отношение к умершему как к живому, симптомы глубокой депрессии, галлюцинации или другие психотические проявления, саморазрушающее поведение, а также полный отказ от социальных контактов и повседневных обязанностей. Проявление подобных «красных флагов» говорит о том, что горе уже не просто эмоция, а опасное состояние, требующее помощи психиатра. Врач может назначить лекарства, снять остроту боли, вернуть силы бороться дальше и постепенно работать с психологом.

Часто от детей стараются скрыть правду, чтобы их не травмировать. Насколько это оправданно?

Желание защитить ребенка от боли — естественная реакция любого любящего взрослого. Однако опыт и исследования в области психологии горя показывают: попытка скрыть правду о смерти близкого человека чаще приносит ребенку больше страданий, чем облегчения.

Дети и подростки, независимо от возраста, обладают удивительной чувствительностью к эмоциональному состоянию взрослых. Ребенок чувствует тревогу, напряженность, скрытую грусть и сомнения.

Когда родители уходят от прямого, честного разговора, оставляя ребенка в неопределенности, его воображение рисует масштабные картины. А у фантазии нет границ.

Представьте ребенка, который задает простой вопрос: «Где папа? Когда он вернется?» И получает уклончивые ответы: «Папа далеко», «Он больше не сможет приехать». Такие объяснения могут порождать разные мысли. Например, может, папа не хочет его видеть, оставил их.

Когда отец погиб, ребенку необходимы простые, честные слова: «Папа был храбрым и отважным. Он, к сожалению, погиб. Мы все очень любим его и будем помнить всегда». Такой разговор тяжелый, но именно честность дает ребенку надежную основу, чтобы постепенно понять и принять реальность, а не строить пугающие фантазии.

Серьезной опасностью может стать тот факт, что ребенок узнает об утрате не от близких, а в школе, от друзей или других. Там информация может быть искажена и подана без учета возраста и эмоциональной готовности ребенка. Это усугубляет чувство одиночества и предательства, потому что самые важные взрослые скрывали правду, не поддержали и не подготовили к горю. Так что замалчивание трагедии подрывает доверие ребенка к миру и к родителям, что может порождать постоянное чувство тревоги по поводу любой неопределенности, вины за уход близкого, а в зрелом возрасте привести к проблемам с доверием и построением близких отношений.

Как правильно сообщить ребенку о смерти близкого?

Избегайте метафор типа «уснул вечным сном», «ушел далеко-далеко», «мы его потеряли». Они не дают понимания необратимости смерти и могут вызвать страх того, что оставшийся родитель, уйдя в магазин за хлебом, также перестанет существовать.

Разговаривайте в тихом, знакомом для ребенка месте, где вас никто не побеспокоит. Обязательно будьте в физическом контакте: обнимите, возьмите за руку, посадите на колени. Будьте готовы к любым реакциям.

Ребенок может расплакаться, замкнуться, начать злиться, а может отреагировать равнодушно, сказать: «Ладно, пойду поиграю». И это нормально. Так его психика защищается от непосильной информации. Не ругайте его за эту реакцию.

Дайте короткие, простые объяснения причины. Но избегайте подробностей. Они могут напугать. Дети часто винят себя в смерти близкого, думают: «Я плохо себя вел» или «Я на него злился». Поэтому важно успокоить. Четко скажите: «Ты ни в чем не виноват. Это случилось не из-за тебя».

Не бойтесь показать свои чувства. Если вы плачете, скажите: «Мне очень грустно, я плачу. Я тоже буду скучать по папе». Так вы покажете, что выражать эмоции нормально.

Нужно ли как-то специально подготовить ребенка к предстоящим похоронам или поминкам? Стоит ли вообще брать его с собой на эти траурные церемонии?

Да, готовить нужно. Честно и на доступном ему языке. Брать — чаще всего да, если он не против и обстановка не экстремальная. И нужно поддерживать ребенка через физическое присутствие, давая посильную роль и разрешая проявлять любые эмоции.

Ребенок, даже самый маленький, чувствует напряжение и горе в семье. Если его оставить в неведении, его воображение может нарисовать куда более страшные и травмирующие картины, чем суровая правда. Подготовка помогает снизить тревогу и дает опору.

Говорите правду, соответствующую возрасту. Используйте простые, ясные слова. Избегайте метафор, таких как, например, «уснул вечным сном» — ребенок может понять это буквально и начать бояться засыпать.

Объясните, что такое похороны. Например, это специальный обряд, когда все собираются, чтобы попрощаться с папой, сказать, как его любят. Его тело положат в гроб, а потом в землю — так люди показывают уважение и хотят сохранить память. Поминки — это когда после похорон близкие собираются за столом, чтобы вспомнить папу, рассказать хорошие истории о нем. Это не праздник, а возможность быть вместе и поддерживать друг друга в грусти. Предупредите, что будет много слез, черной одежды, цветов, кто-то будет говорить речи — это поможет избежать шока.

Пусть ребенок выберет цветы, поможет раздать салфетки или нарисует что-то трогательное, что положат рядом с гробом. Это даст ему чувство значимости. Объясните правила: «Говорим тихо, не перебиваем речи». Не скрывайте чувств. Если вы плачете, скажите: «Я плачу, потому что мне очень грустно».