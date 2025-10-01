Воздух там, где его быть не должно: что такое пневмоторакс и чем он опасен
Трехлетний сын блогеров Валерии и Артема Чекалиных был госпитализирован в Москве с травмой легких, сообщили СМИ. Мальчик уронил на себя стол во время игры дома, после чего у него диагностировали пневмоторакс. Что это за состояние и насколько оно опасно, «Вечерней Москве» рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.
Что такое пневмоторакс
Пневмоторакс — это появление воздуха в плевральной полости (пространстве между оболочками легких и внутренней стенки грудной клетки).
Виды пневмоторакса
Пневмоторакс может быть открытым, закрытым и клапанным. Вид зависит от того, как он появился, пояснил доктор:
- При открытом пневмотораксе есть сообщение с внешней средой — открытая травма грудной клетки, отверстие, через которое воздух проникает в плевральную полость.
- При закрытом воздух попадает в плевральную полость через легкие.
- При клапанном — воздух поступает в плевральную полость, но не выходит.
Причины возникновения
Как правило, пневмоторакс связан с какими-либо серьезными травмами, рассказал врач. Но есть и заболевание, которое может приводить к так называемому спонтанному пневмотораксу — это буллезная эмфизема легких.
Буллезная эмфизема легких чаще всего бывает врожденным заболеванием с генетической предрасположенностью, отметил доктор:
«При этом недуге в легких формируются буллы — пузырьки с воздухом, которые "закрывают" ткани и могут увеличиваться в размерах. Даже при небольших травмах пузырьки могут рваться, и таким образом возникает пневмоторакс. В этом случае лечение будет исключительно хирургическим. Если диагноз подтверждается, то показано удаление булл, клипирование, удаление части легкого для прекращения развития пневмоторакса и осложнений».
Методы лечения
Если пневмоторакс закрытого вида, небольшое количество воздуха из плевральной полости может выйти самостоятельно. Главное — чтобы не было нарушения сердечно-легочной функции, подчеркнул специалист.
«Опасность пневмоторакса в том, что при его большом объеме происходит смещение сердца и легких. Работа этих органов нарушается. Наиболее опасно для жизни именно смещение сердца и нарушение его работы», — уточнил Овечкин.
Если объем пневмоторакса небольшой, а работа сердца и легких не нарушена, воздух может переместиться через плевральную полость и рассосаться. Но если объем большой, то его необходимо откачивать.
«Как правило, делается небольшое отверстие в грудной клетке. Воздух откачивается, и затем ставится специальный аспиратор, который постепенно за несколько дней высасывает оставшийся воздух», — рассказал врач.
Симптомы пневмоторакса
При этом диагностировать пневмоторакс не так легко, заметил пульмонолог. У него неспецифичные симптомы, в числе которых могут быть:
- одышка;
- нарушение работы сердца;
- чувство нехватки воздуха.
«Эти симптомы говорят о том, что работа легких и сердца нарушена. Но при физикальном обследовании, при постукивании, будет довольно легко определяться отсутствие легочной ткани. Соответственно, рентген либо флюорография выявят отсутствие легочного рисунка в месте пневмоторакса», — объяснил доктор.
Опасность пневмоторакса
По словам Овечкина, наибольшую опасность для человека представляет клапанный пневмоторакс, когда воздух продолжает поступать в плевральную полость во время дыхания.
«Это увеличивает количество воздуха именно в плевральной полости, и объем пневмоторакса нарастает. Это прогрессирует и приводит к тому, что легкие сжимаются, смещаются, и их работа, как и сердца, нарушается», — описал собеседник «ВМ».
Последствия заболевания:
- уплотнение плевральных тканей;
- смещение сердца и легких;
- боли в груди;
- затруднение дыхания;
- повторение пневмоторакса.
«Пневмоторакс опасен для человека в любом возрасте, но для пожилых людей — особенно. Организму пожилого человека сложнее адаптироваться к изменениям, возможным уменьшению объема легких и нарушениям работы сердца», — заключил врач.
