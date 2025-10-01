Что такое пневмоторакс и чем он опасен

Трехлетний сын блогеров Валерии и Артема Чекалиных был госпитализирован в Москве с травмой легких, сообщили СМИ. Мальчик уронил на себя стол во время игры дома, после чего у него диагностировали пневмоторакс. Что это за состояние и насколько оно опасно, «Вечерней Москве» рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

© Вечерняя Москва

Что такое пневмоторакс

Пневмоторакс — это появление воздуха в плевральной полости (пространстве между оболочками легких и внутренней стенки грудной клетки).

Виды пневмоторакса

Пневмоторакс может быть открытым, закрытым и клапанным. Вид зависит от того, как он появился, пояснил доктор:

При открытом пневмотораксе есть сообщение с внешней средой — открытая травма грудной клетки, отверстие, через которое воздух проникает в плевральную полость.

При закрытом воздух попадает в плевральную полость через легкие.

При клапанном — воздух поступает в плевральную полость, но не выходит.

Причины возникновения

Как правило, пневмоторакс связан с какими-либо серьезными травмами, рассказал врач. Но есть и заболевание, которое может приводить к так называемому спонтанному пневмотораксу — это буллезная эмфизема легких.

Буллезная эмфизема легких чаще всего бывает врожденным заболеванием с генетической предрасположенностью, отметил доктор:

«При этом недуге в легких формируются буллы — пузырьки с воздухом, которые "закрывают" ткани и могут увеличиваться в размерах. Даже при небольших травмах пузырьки могут рваться, и таким образом возникает пневмоторакс. В этом случае лечение будет исключительно хирургическим. Если диагноз подтверждается, то показано удаление булл, клипирование, удаление части легкого для прекращения развития пневмоторакса и осложнений».

Методы лечения

Если пневмоторакс закрытого вида, небольшое количество воздуха из плевральной полости может выйти самостоятельно. Главное — чтобы не было нарушения сердечно-легочной функции, подчеркнул специалист.

«Опасность пневмоторакса в том, что при его большом объеме происходит смещение сердца и легких. Работа этих органов нарушается. Наиболее опасно для жизни именно смещение сердца и нарушение его работы», — уточнил Овечкин.

Если объем пневмоторакса небольшой, а работа сердца и легких не нарушена, воздух может переместиться через плевральную полость и рассосаться. Но если объем большой, то его необходимо откачивать.

«Как правило, делается небольшое отверстие в грудной клетке. Воздух откачивается, и затем ставится специальный аспиратор, который постепенно за несколько дней высасывает оставшийся воздух», — рассказал врач.

Симптомы пневмоторакса

При этом диагностировать пневмоторакс не так легко, заметил пульмонолог. У него неспецифичные симптомы, в числе которых могут быть:

одышка;

нарушение работы сердца;

чувство нехватки воздуха.

«Эти симптомы говорят о том, что работа легких и сердца нарушена. Но при физикальном обследовании, при постукивании, будет довольно легко определяться отсутствие легочной ткани. Соответственно, рентген либо флюорография выявят отсутствие легочного рисунка в месте пневмоторакса», — объяснил доктор.

Опасность пневмоторакса

По словам Овечкина, наибольшую опасность для человека представляет клапанный пневмоторакс, когда воздух продолжает поступать в плевральную полость во время дыхания.

«Это увеличивает количество воздуха именно в плевральной полости, и объем пневмоторакса нарастает. Это прогрессирует и приводит к тому, что легкие сжимаются, смещаются, и их работа, как и сердца, нарушается», — описал собеседник «ВМ».

Последствия заболевания:

уплотнение плевральных тканей;

смещение сердца и легких;

боли в груди;

затруднение дыхания;

повторение пневмоторакса.

«Пневмоторакс опасен для человека в любом возрасте, но для пожилых людей — особенно. Организму пожилого человека сложнее адаптироваться к изменениям, возможным уменьшению объема легких и нарушениям работы сердца», — заключил врач.

