Выявили более 111 тонн: чем опасны пестициды, найденные в чае

В России за первые восемь месяцев 2025 года выявили более 111 тонн чая с остатками пестицидов. Проверки проводили сотрудники Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Нарушения обнаружили у ряда крупных брендов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, насколько опасны пестициды для человека и можно ли определить их наличие в напитке самостоятельно.

© unsplash

Чем опасны пестициды

По словам эксперта, переизбыток пестицидов в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Многие из пестицидов похожи на эстроген — женский половой гормон. Когда пестицид встречается с рецепторами, организм воспринимает его как реальный эстроген, уровень гормонов повышается, потому что естественная выработка не прекращается. Этот процесс может привести к развитию миом, эндометриозу и раковым опухолям», — рассказала специалист.

Также большая концентрация пестицидов в организме влияет на фертильность мужчин, предупредила Соломатина:

«Повышение уровня псевдоэстрогенов может привести к снижению детородной функции, потому что ухудшает качество сперматозоидов. В организме должен быть баланс женских половых гормонов и мужских, если он нарушается, мужчина становится менее плодовитым».

Особенно осторожными с продуктами, содержащими пестициды, нужно быть беременным, подчеркнула доктор:

«Они могут навредить здоровью плода. При попадании в плаценту пестицидов страдает нервная система и возникает риск умственного отклонения у ребенка».

У пожилых людей пестициды могут ускорить развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона, увеличить вероятность возникновения диабета второго типа, добавила Соломатина:

«Пестициды влияют на каналы в клеточной мембране. Проникая в клетку, они мешают производству энергии. Многие из них также накапливаются в жировой ткани, нарушая метаболические процессы, что часто становится причиной диабета второго типа».

Можно ли самому выявить пестициды в чае

Эксперт заверила, что определить самому наличие пестицидов в чае достаточно сложно, так как для этого требуется мощная концентрация химикатов.

«Пестициды обладают характерным химическим вкусом, похожим на хлор, но для того, чтобы его почувствовать, нужны внушительные дозы. Микроскопическое наличие опасных веществ определить довольно сложно, потому что вкус чая активно перекрывает химический привкус», — заключила диетолог.

