Перечислены удивительные факты о зубах

Плоские участки на зубах могут сигнализировать об их перегрузке. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог и специалист в области эстетической и функциональной стоматологии Багир Мехтиев.

«Признаком проблем часто служит состояние эмали и десен. Например, наличие фасеток стираемости (плоских участков на зубах) или рецессии десны (опущения ее края) может свидетельствовать о локальных перегрузках зубов. Это нарушает естественную, плавную "петлю жевания", заставляя организм искать способ компенсировать дисбаланс», — заявил врач.

По его словам, компенсация приводит к избыточному давлению на височно-нижнечелюстной сустав. В результате сустав может смещаться, что иногда проявляется характерным щелчком при открывании или закрытии рта. Стоматолог заявил, что хроническое смещение сустава приводит к его дегенеративным изменениям (артрозу), головным болям и мигреням.

Мехтиев также объяснил, почему расположение языка крайне важно.

«В норме язык в состоянии покоя должен располагаться на небе. Это обеспечивает свободное дыхание через нос. Если же у человека есть ротовой тип дыхания (например, из-за частых простуд или искривленной носовой перегородки) или короткая уздечка, язык занимает положение на дне полости рта. Из-за этого щеки оказывают давление на зубные ряды, что приводит к их сужению», — рассказал эксперт.

