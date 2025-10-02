У мужчины 13 раз подряд остановилось сердце

Врачи Домодедовской больницы в Подмосковье спасли 48-летнего пациента после второго инфаркта миокарда — сердце мужчины останавливалось 13 раз. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

© Газета.Ru

Мужчина поступил в больницу на скорой, его сразу же доставили в операционную, где на ангиографе провели ему жизнеспасающие процедуры.

«За эту еще одну человеческую жизнь боролась целая команда опытнейших специалистов: кардиологи, эндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи. В течение суток у пациента 13 раз останавливалось сердце! Секундное промедление действий врачей могло стоить жизни мужчине», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Специалисты добавили, что сейчас мужчине ничего не угрожает. Ему предстоит длительная реабилитация.