Названы прививки, необходимые пожилым людям

Пожилым людям рекомендуется сделать прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Грипп и пневмококковая инфекция представляют собой серьезную угрозу для здоровья пожилых людей. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа», — говорится в публикации.

Прививку рекомендуется делать в начале осени. Это необходимо для того, чтобы организму хватило времени для выработки иммунитета к началу эпидемического сезона.

Вакцинироваться от пневмококковой инфекции в ведомстве рекомендуют один раз в пять лет. Прививка особенно важна для людей с ослабленной иммунной системой или страдающих от хронических заболеваний.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцины против пневмококковой инфекции и гриппа можно получать одновременно.