С середины сентября за одну неделю в стране зарегистрировано более 899 тысяч новых случаев. При этом сезон простуд начался еще в августе — значительно раньше обычных сроков, сообщили в ряде региональных управлений Роспотребнадзора. Валерий Литвинов, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник ПНИПУ рассказал, почему сезон ОРВИ начался раньше обычного и грозит ли это удаленкой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

По словам эксперта, ранняя волна простуд связана с последствиями пандемии COVID-19. Коронавирус на время вытеснил большинство других респираторных патогенов, а противоэпидемические меры создавали барьер для их распространения. Теперь, когда сформировался коллективный иммунитет к COVID-19, а защитные силы организма к «старым» инфекциям снизились, вирусы вернулись и проявили необычную активность.

Ученый напомнил, что возбудители ОРВИ постоянно мутируют. При этом часть изменений приводит к антигенной изменчивости — патоген «маскируется» и становится менее заметным для иммунитета, заражая быстрее. Этот процесс называется антигенным дрейфом и объясняет появление новых штаммов.

Несмотря на рост числа заболевших, оснований для жестких карантинных мер вроде перевода на удаленный режим пока нет. Они применяются лишь при инфекциях I–II групп патогенности (например, Эбола или COVID-19 в разгар пандемии).

Сейчас основную долю заболеваемости составляют риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа, которые не относятся к «особо опасным». Новые штаммы коронавируса циркулируют, но пока не проявляют прежней агрессивности.

Решение о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение принимают сами образовательные организации, исходя из ситуации в конкретных классах и группах.