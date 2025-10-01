Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке заражений вирусом Коксаки

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в частности случаев заражения вирусом Коксаки, ежегодно наблюдается в летние - осенние месяцы. В 2025 году пик пришелся на август, ситуация уже стабилизируется, сообщили в Роспотребнадзоре.

© ТАСС

Ранее Telegram-канала Baza сообщал, что родители жалуются на случаи заражения вирусом Коксаки у своих детей. Такие сообщения поступают в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, а также Красноярском крае. В основном, заразившиеся - дети от трех до шести лет.

"Случаи заболеваний, вызываемые энтеровирусами, в том числе различными типами вирусов Коксаки, регистрируются в субъектах Российской Федерации. Ежегодно наблюдается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, пик приходится на летние-осенние месяцы. Заболевания протекают, как правило, легко, без осложнений, хотя некоторые случаи требуют госпитализации", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что в 2025 году в РФ рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался с конца мая, пик пришелся на август. Сейчас наблюдается стабилизация ситуации благодаря проводимому комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий, подчеркнули в ведомстве.

Энтеровирусные (неполио) инфекции (ЭВИ) представляют собой группу инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов. Вирусы Коксаки - это вирусы вида Энтеровирус А, включающего несколько серологических типов, они были открыты в конце 1940-х годов прошлого столетия. Энтеровирусы широко циркулируют по всему миру, вызывая спорадическую и вспышечную заболеваемость в разных странах.

Передача ЭВИ осуществляется фекально-оральным и аэрогенным (аспирационным) механизмами передачи. Причинами формирования очагов групповой заболеваемости в детских организациях является занос инфекции в учреждение и ее распространение вследствие несоблюдения требований санитарного законодательства - соблюдения правил личной гигиены, нарушения условий размещения, состояния систем водопользования, организации питания.

Меры профилактики

В Роспотребнадзоре добавили, что для предупреждения заносов инфекции в детские организованные коллективы усилен дезинфекционный режим, также проводится профилактическая санитарно-просветительская работа с населением.

Подчеркивается, что нужно тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций. В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.