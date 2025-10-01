Врачи удалили из организма 73-летней пациентки более 50 камней

Подольские врачи успешно прооперировали 73-летнюю пациентку с желчекаменной болезнью. Из ее организма удалили более 50 камней, сообщает Минздрав Московской области.

Пожилая женщина поступила в хирургическое отделение Подольской областной клинической больницы с жалобами на боль и тяжесть в животе, тошноту. Ей провели ультразвуковое обследование и обнаружили большое количество камней в желчном пузыре и желчевыводящем протоке. Была назначена эндоскопическая операция.

Врачи провели рассечение большого дуоденального соска и расширили устья желчного протока. Желчь и мелкие камни начали активно поступать в просвет кишки. Крупные камни с помощью специальной корзины переместили в кишечник, откуда они затем вышли естественным путем.

При повторном осмотре камней у пациентки не обнаружили. Послеоперационный период прошел без осложнений, и на третьи сутки после вмешательства женщину выписали домой.

В ведомстве призвали не злоупотреблять жирной и жареной пищей, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию. При таких симптомах, как боль в верхних отделах живота, пожелтение кожи и потемнение мочи, следует немедленно обратиться к врачу.

