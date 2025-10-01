Минздрав ужесточит контроль за психически нездоровыми людьми

В России при переезде наркозависимого или человека с психическими расстройствами на новое место жительства в органы внутренних дел и уголовно-исполнительные инспекции по новому адресу будут передавать данные о его болезнях. Это необходимо для профилактики правонарушений и преступлений.

В России ужесточат контроль за людьми, имеющими зависимость от наркотиков, спиртного или психические расстройства.

Соответствующее предложение разработано Минздравом России. Документ подразумевает обмен информацией между клиниками, когда человек, имеющий зависимость, переезжает на новое место.

Также данные людей, которые состоят на учете, будут передаваться в органы внутренних дел и уголовно-исполнительные инспекции. Это необходимо для профилактики совершения ими правонарушений и преступлений, подчеркивают в ведомстве.

При этом данные в соответствующие органы должны будут передавать не только государственные клиники, но и частные.