Хирурги по частям собрали голову пострадавшего в ДТП ребенка

Кузбасские медики спасли пострадавшего в ДТП 12-летнего ребенка.

Мальчика из Новокузнецка в тяжелом состоянии доставили в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу имени Атаманова.

"В результате ДТП юный новокузнечанин получил серьезную травму головы - сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов. - Образовалась эпидуральная гематома, которая сдавливала головной мозг и угрожала жизни ребенка".

Нейрохирурги буквально по частям собирали голову пострадавшего мальчика. Ему провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили гематому. В ходе хирургического вмешательства врачи вырезали из головы ребенка костный лоскут. Затем его уложили обратно и фиксировали хирургическими нитями. По словам нейрохирургов, такая методика позволяет избежать дефекта костей черепа.