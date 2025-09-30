Что испытали люди, которым пересадили сердце

При терминальной стадии сердечной недостаточности трансплантация — единственная надежда. Второй шанс таким пациентам дает НМИЦ ТИО имени академика В.И. Шумакова Минздрава России, где в 2024 году провели более 300 подобных операций. В честь прошедшего Всемирного дня сердца рассказываем о непростых судьбах бывших пациентов центра.

Как объяснил в интервью ТАСС главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье, в НМИЦ Шумакова сейчас выполняется больше всего трансплантаций сердца в мире:

«Даже полностью здоровый человек может столкнуться с внезапной необходимостью трансплантации. Здесь важна своевременная реакция самого пациента и специалистов, которые занимаются лечением. Ну и, конечно, ответственное отношение к своему здоровью после пересадки — второй шанс следует ценить».

И те, кто получил сердце, ценят этот второй шанс, как никто.

Бог, семья и музыка. История Дмитрия

Еще в детстве Дмитрию Макарову, уроженцу небольшого села под Суздалем, поставили сложный диагноз: хронический остеомиелит левого плечевого сустава. Это инфекционно-воспалительный процесс, который поражает кости, мешает двигаться и ощущается очень болезненно. С 7 до 14 лет Дмитрий провел в больнице, где лежали дети с тем же диагнозом:

«Мы, дети, помогали друг другу: кто ходить мог — кормил, приносил судно, держал за руку. Настоящая школа жизни. Я тогда понял: помогать — это естественно».

Остеомиелит требовал постоянного хирургического вмешательства:

«За восемь лет я пережил порядка десяти операций. И, конечно, были сложные наркозы, которые повлияли на сосуды».

Но тогда Дмитрия это не беспокоило: жизнь продолжалась, он вылечился, все было только впереди. После школы Макаров поступил в педагогический институт, который бросил ради семьи: Дмитрий рано женился, и в браке родилась дочь. Тогда Дмитрий пошел работать:

«Я был и кочегаром, и сапожником, и трактористом. Я три года эти работы совмещал и смог накопить стартовый капитал для собственного дела по переработке древесины».

Казалось, все наконец устаканилось: хороший доход, счастливая семья… Но тут сказались пережитые в юности наркозы: в 38 лет у Дмитрия случился первый обширный инфаркт.

«Тогда я перенес его, скажем, на ногах. Конечно, я лежал в больнице, но в течение месяца восстановился, и я продолжил заниматься бизнесом. Мне тогда говорили: куда вы, у вас инвалидность второй степени, но я не слушал. Сейчас понимаешь, какие это глупости и что нужно было иначе относиться к своему здоровью».

В 2020-м бизнес Дмитрия начал разрушаться: в попытках удержать дело на плаву Макаров работал на пределе возможностей. В 2023 году организм не выдержал, сердце окончательно сдалось: случился еще один обширный инфаркт и две клинические смерти подряд.

«Когда мое сердце перестало биться во второй раз, врачи не верили, что меня можно вернуть. Но сердце вдруг само заработало, и Господь снова подарил мне жизнь».

С этого момента Дмитрий обрел новую опору — веру:

«Я готов кричать на весь мир: обратитесь к Господу! Это наше спасение».

Но до окончательного выздоровления было еще далеко: врачи понимали, необходима пересадка, а подходящего сердца нужно было дождаться.

«Было тяжело: страшная одышка, физических сил не было совсем. Но врачи говорили: если сядешь — не доживешь. И я держался за это правило: ходил хотя бы километр в день, — вспоминает Дмитрий. — На самом деле это ощущалось как вечность».

В этот самый сложный период его поддерживали семья, Бог и музыка:

«Музыка — это спасение. Да, тебе тяжело, да, тебе сложно, но ты напеваешь песню и понимаешь, что обязательно справишься».

Музыка — давняя любовь Дмитрия.

«Я вырос в музыкальной семье: обе бабушки выступали в народных хорах, мама и папа пели дуэтом. В детстве я научился играть на баяне, а позже, когда лежал в стационаре с остеомиелитом, — на гитаре. Мой сосед по палате надрезал мне гипс и осторожно ставил руку на гриф, так и учился».

Тогда же Дмитрий написал свою главную песню — "Удача в жизни", слова которой пришли к нему незадолго до операции по установке кардиовертера (эта процедура помогает избежать жизнеугрожающих аритмий).

«Запись песни была моим стимулом. Помню, когда шел на студию ее записывать, последние метры я почти полз. Там у входа была скамейка, я лег на нее и молил Бога о силах, чтобы подняться и записать песню».

Тогда мечта Дмитрия сбылась, но он понимал, что все равно дождется сердца. И случилось чудо:

«Мы с женой были в храме, чтобы поклониться чудотворной Казанской иконе Божьей Матери. Людей было так много, что я не верил, что смогу к ней подойти. Но вдруг священник вывел меня прямо к ней. И молил я об одном — о сердце».

Дмитрий еще не успел дойти до двери храма, как ему позвонили из НМИЦ Шумакова и сказали, что донорское сердце поступило.

Операция прошла успешно:

«Врачи удивлялись моей бодрости, на операционном столе я пел песню "Удача в жизни". Я благодарен директору центра Сергею Готье и кардиологу Анискевичу Георгию, который проводил пересадку».

Дмитрий ждал сердце 15 месяцев:

«Конечно, если бы я сразу поступил в Центр Шумакова, было бы быстрее (максимальное время ожидания там составляет шесть месяцев), но, видимо, так распорядился Господь», — рассказывает он.

После начался долгий процесс восстановления, который длится до сих пор:

«Это ежедневная работа, нельзя давать себе поблажки», — говорит Дмитрий.

После операции нужно тщательно следить за питанием, выполнять упражнения.

Дмитрий часто думает о своем доноре, молится за его душу и старается максимально полно проживать каждый день:

«Многие думают, что пересадка сердца невозможна без денег. Но это делается и бесплатно, по квоте. Не теряйте времени. Обращайтесь к врачам, идите до конца. Все получится, и берегите себя».

«Пока замуж не выйду, не умру». История Александры

Александра Тарасова родилась в Тамбове: сейчас она учится в медицинском вузе, занимается вокалом и воспитывает лабрадора. Но в 2020 году, когда ей было всего 15 лет, Александра пережила операцию по пересадке сердца.

«До подросткового возраста я никогда не болела — ни хронических болезней, ни проблем с сердцем, — рассказывает она. — Все началось внезапно: у меня просто резко упало давление. Сначала подумали, что это юношеское, а потом оказалось, что это результат более серьезных проблем, которые развились на фоне COVID-19», — рассказывает Александра.

Девушку госпитализировали, и после осмотра врачи поняли, что нужна пересадка:

«Я отнеслась к новости относительно спокойно. Мне было всего 15 лет, и когда мой лечащий врач Юлия Александровна сказала, что меня ставят в лист ожидания на трансплантацию, я ответила: "Надо значит надо"».

Стойкость проявили и родители пациентки:

«Ну, конечно, они очень сильно переживали, в тот момент это была тяжелая новость. Но тогда они сказали, что "раз Саша согласна, мы все согласны"».

Началось ожидание нового сердца. Состояние Александры было тяжелым:

«Физически больное сердце ощущается очень тяжело. Я с трудом могла ходить, появилась одышка: подняться на второй этаж было для меня целой проблемой. Также стала ощущать, как бьется мое сердце, такой ненормальный пульс, как будто внутри что-то щекочет. А главное — я видела, как бьется мое сердце, через майку, она попросту ходила ходуном».

Тяжело было даже вставать:

«Каждый раз, когда я поднималась с кровати или вставала со стула, абсолютно всегда темнело перед глазами и звенело в ушах, потому что падало давление».

Был момент, когда девушка думала, что это конец:

«Однажды, когда меня забрали из стационара домой под расписку, мне стало так плохо, что я не могла есть, тошнило даже сладким чаем. Но у меня всегда была мысль: "Нет. Я вообще-то еще замуж не вышла, я не могут умереть"».

Александра сменила пять больниц, прежде чем попала в Центр Шумакова: там девушка смогла за два месяца получить донорское сердце.

«Имя донора не разглашается. Конечно, я ему очень благодарна, но, с другой стороны, мне очень жаль».

3 мая состоялась операция Александры:

«Был вечер, я уже легла спать. В три часа ночи меня разбудила медсестра: "Саша, поехали на рентген". Я сначала не поняла, а потом услышала главное: сердце нашлось. Я ехала на операцию с предвкушением. Хотелось наконец снова жить, дышать без одышки, чувствовать себя обычным человеком».

После трансплантации девушка училась заново ходить и дышать:

«Тогда я постоянно надувала шарики, чтобы разрабатывать легкие, а когда меня выписали, много гуляла и готовилась к ОГЭ. Я так хотела вернуться в нормальную жизнь, что в августе даже нашла подработку в магазине шоколада», — вспоминает Александра.

С 1 сентября девушка пошла в медицинский колледж:

«Раньше я хотела сразу поступить в институт, но после пережитого решила проверить, нужна ли мне медицина вообще. Оказалось, нужна. Сейчас я уже учусь в вузе, и угадайте, каким врачом я стану? Конечно же кардиологом!» — со смехом рассказывает Александра.

Пересадка сильно повлияла на девушку:

«Я стала замечать больше красоты в природе. И для меня не стало нелюбимой погоды, вся погода теперь любимая. Еще я стараюсь не строить далекоидущие планы, мой девиз "Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях"».

Сейчас, помимо поступления, осуществилась и другая мечта Александры: она вышла замуж. Ее избранник тоже медик, травматолог:

«Мы понимаем друг друга с полуслова и прекрасно ладим. Я сразу предупредила супруга о своих ограничениях, о каких-то обязательных процедурах, например приеме таблеток».

В будущем Александра хочет детей:

«После пересадки сердца можно планировать беременность. Конечно, нужно будет сдать анализы и скорректировать терапию, а также усиленно наблюдаться у врачей (приезжать в Центр Шумакова каждые две недели), но главное — детей заводить можно. Все это не было бы возможно без врачей НМИЦ Шумакова — эти люди спасли мне жизнь», — резюмирует Александра.

«У нас нет пяти лет». История Арсентия

«Я занимался тхэквондо, участвовал в спаррингах, даже на шпагат сел через три месяца, — вспоминает Арсентий. — А потом тренер Вова заметил: я слишком быстро устаю, появляется одышка. Он сказал маме, что меня можно показать кардиологу».

«Тогда врачи предположили, что это осложнение после ковида, — вспоминает Марина, мама Арсентия. — Я водила его к врачам каждые полгода, но ничего не менялось до 2024 года. Если раньше одышка была только при сильной физический нагрузке, то тут ему стало тяжело дышать, даже когда мы поднимались по лестнице. Я снова его привела к врачам, объяснила, что мне не нравится эта ситуация — ему стало хуже».

Началась настоящая эпопея: ребенок слабел на глазах. Через два месяца мальчик уже не мог самостоятельно подняться по лестнице на пятый этаж, его поднимали под руки. После этого мальчик заболел: температура 39,5, госпитализация, сложное лечение из-за проблем с сердцем… Да, врачи стабилизировали маленького пациента, но тот уже с трудом ходил сам.

Это стало последней каплей, родители отправили сына в Москву на обследование. Там стало ясно: у Арсентия тяжелая кардиомиопатия.

«Доктор сказал прямо: остановка сердца возможна в любой момент. Для нас это был шок, — признается Марина. — Врачи мне деликатно объяснили, что кардиомиопатия не лечится — только пересадка. У меня было отрицание очень сильное, я не верила и не могла смириться, говорила, что сейчас еще лет пять пройдет и придумают лекарство — его вылечат! На что врач мне объяснила, что никаких пяти лет у моего сына нет».

За неделю мальчика госпитализировали, а после направили в НМИЦ Шумакова, где были готовы провести операцию.

«Получилось так, что меня первое время вообще неправильно лечили, а потом я попал в Ростовскую областную детскую больницу. Там тоже какое-то время лечили. А когда мы с мамой приехали в Москву, то оказалось, что у меня вообще другой диагноз… И нас направили в Центр Шумакова сразу, сказали никуда не заезжать даже — сюда ехать», — вспоминает неунывающий Арсентий.

Арсентию назначили операцию по имплантации "искусственного желудочка сердца". Такие операции — не частое явление, но в Шумакова их успешно выполняют. Такая процедура — мост к трансплантации, она позволит ребенку подрасти и дождаться пересадки сердца.

Арсентий хирургов не боялся:

«Ну как сказать, я на самом деле самой операции не боялся. За пару дней уже даже радовался немного, потому что мне же до этого нельзя было много чего есть, например, и пить. То есть воды нельзя было много пить — не больше 800 миллилитров. Колу, нельзя жирное, жареное, соленое, всякие вкусности. Я весил тогда 28 килограмм при росте 146 сантиметров. А после насоса сказали, что все можно будет. Сейчас я уже 37 кэгэ вешу!» — с гордостью рассказывает мальчик.

Единственное, чего боялся юный пациент, что из него будут торчать трубки, когда он проснется: да, они были, но страх перебила жажда.

«Когда мне дали попить после операции, это было такое наслаждение!» — вспоминает Арсентий.

«Я первые две ночи после операции почти не спала, — вспоминает мама мальчика Марина. — Но врачи всегда помогали, на любой вопрос я получала ответ. Это люди-ангелы, спасители, волшебники».

В центр Арсентий попал в марте, а 7 мая его уже выписали:

«Если честно, я до сих пор не привыкла к новой жизни, — рассказывает Марина. — Если говорить про Сеню — конечно, радуется душа! Он стал более активный, более позитивный, он "на бодрячке", у него аппетит наконец появился. Это тот ребенок, который был до болезни».

«Теперь у меня нет ограничений, нормально живется, — смеется сам пациент. — Только сумку теперь надо таскать, ну и перевязки делать. Еще нельзя плавать».

Однако главная операция по пересадке самого сердца еще только предстоит:

«Если честно, я, наверное, хочу уже побыстрее чтобы ее сделали. Не надо будет сумку носить и перевязки делать. Но это если сильно задуматься. Потому что главная такая мечта после пересадки сердца — вернуться или на тхэквондо, или в какой-нибудь другой спорт. Я знаю, что после этого можно спортом заниматься немного. Ну и еще я ванну приму горячую… или не горячую. И хочу слетать на Луну».

За помощь с материалом ТАСС благодарит пресс-службу НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова.

Мария Богрянова, Екатерина Мамедова