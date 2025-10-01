Британка съедает до десяти листов бумаги в день из-за редкой болезни

Жительница Великобритании рассказала о неудержимой тяге к поеданию бумаги. Такое пристрастие стало следствием расстройства пищевого поведения под названием пикацизм стремления употреблять в пищу несъедобные предметы.

34-летняя Яз Чапман заявила, что съедает до 10 листов бумаги в день. При этом ей пока удается избегать проблем со здоровьем для поддержания работы желудочно-кишечного тракта она пьет много воды.

Яз отметила, что страдает расстройством пищевого поведения с четырех лет. В разное время она ела мел, тальк, шарики силикагеля и прочие вещи. Ее одержимость бумагой началась в 2015 году, когда она была беременна первым ребенком. С течением времени тяга к этому материалу становилась только сильнее.

С рождением четвертого ребенка потребность в бумаге у Чапман достигла 10 листов в день. Она рассказала, что с нетерпением ждет почтальона с письмами, и посетовала, что в последние годы, с повсеместным введением электронного документооборота и безналичных расчетов, получает меньше бумаг.

Яз проходила медицинское обследование, но анализы не выявили у нее дефицита питательных веществ. В дальнейшем она намерена проверить, нет ли у нее аутизма, поскольку пикацизм часто встречается у людей с этим заболеванием, сообщает LADBible.

