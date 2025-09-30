Онколог предупредил об изменениях кожи, после которых нужно идти к врачу

При атрофии кожи после отпуска на солнце нужно обратиться к врачу. Об этом «Газете.Ru» рассказал онколог, химиотерапевт, заведующий онкологическим отделением Международной Академической Клиники Виктор Чанг.

© unsplash

«Осенью растет число обращений пациентов с меланомой и другими изменениями кожи, связанными с длительным воздействием солнечных лучей летом. Симптомы и признаки опухолей кожи часто проявляются или становятся более выраженными спустя некоторое время после интенсивного солнечного воздействия. Кожа может покрываться веснушками, красными пятнами, от воздействия солнечного света может появляться шелушение и атрофия кожи», — заявил врач.

Чанг рассказал, что большинство опухолей кожи появляются на открытых участках головы и шеи.

Онколог рекомендовал также обращать внимание на существующие родинки после активного солнца.

«У более половины пациентов меланома развивается на месте существующего пигментного невуса. Невусы бывают врожденные и приобретенные. В основном возникают в детском возрасте, в процессе взросления и старения могут изменять свой цвет, замещаться рубцовой тканью», — объяснил Чанг.

При любом изменении родинок, по мнению специалиста, стоит обратиться к врачу-онкологу.

«Нужно показаться врачу, если произошло изменение цвета образования кожи (от резкой пигментации вплоть до наоборот исчезновения пигмента), появление неравномерного окрашивания, возникновение шелушения на коже, появление воспаления вокруг, размывание границ контуров, увеличение площади, участок кожи стал уплотненным и твердым, появился зуд, жжение, трещина, изъязвление или кровь», — заявил врач.

Онколог также призвал избегать длительной и интенсивной инсоляции.

