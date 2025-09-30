В России выявили ряд случаев клещевого боррелиоза

Несмотря на наступление осени, клещи сохраняют активность. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, при нападении клеща необходимо сдать его в лабораторию, чтобы исключить вероятность заражения опасными заболеваниями.

Клещи сохраняют свою активность несмотря на наступление холодов. Так, в Волгоградской области за неделю клещи напали на 13 человек.

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области, с начала жертвами клещей стали 1817 человек.

При этом у 14 человек в последующем диагностировали передающиеся при укусе клеща опасные заболевания.

В трех случаях у волгоградцев диагностировали крымскую геморрагическую лихорадку. Это иинфекционное заболевание, возбудителем которого является ортохантавирусами.

Заражение происходит не только при укусе клеща, но и при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов, при земляных и хозяйственных работах, а также при контакте с самими грызунами.

Помимо этого, клещи являются переносчиками клещевого боррелиоза. В этом году болезнь диагностировали у 11 волгоградцев.