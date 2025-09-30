Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа

В рамках всероссийской кампании по вакцинации от гриппа прививки сделали более 23,7 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

© РИА Новости

«Прививки от гриппа в России сделали уже более 23,7 млн граждан - это 16,1% от всего населения страны», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что с начала сентября в стране фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии. Однако на последней неделе месяца заболеваемость ОРВИ упала на 6,6%.

«Особенно заметное снижение отмечается в возрастной группе 7-14 лет», — добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 13,2 тысячи случаев - это на 10,8% меньше относительно предыдущей недели.

В ведомстве также напомнили об основных профилактических мерах: необходимо избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакты с другими людьми при появлении признаков заболевания, регулярно проветривать помещения, мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах лучше остаться дома и обратиться за медицинской помощью.