Исследование показало, как россияне относятся к инфаркту

Россияне считают, что инфаркт сердца в среднем наиболее вероятен в возрасте 51 года. Об этом они рассказали в опросе, проведенном Финансовым университетом при Правительстве РФ, компанией "Ингосстрах" и сетью клиник "Будь здоров" среди жителей 37 городов России (есть в распоряжении "Российской газеты").

© unsplash

Самый ранний возраст возможного первого инфаркта назвали в Астрахани - 39,3 года. Также в числе городов, жители которых считают, что инфаркт молодеет, оказались Владивосток (там ранний возможный возраст инфаркта - 41,7 года), Махачкала (41,4 года) и Краснодар с Самарой (по 44,2 года). Наиболее оптимистично настроены жители Набережных Челнов - они ожидают первый инфаркт в 59 лет. Близкие показатели в Воронеже (57,8 года) и Новокузнецке (57,7 года).

При появлении симптомов проблем с сердцем только 4,8% россиян немедленно обратятся к врачу. 30% будут ждать, что недомогание пройдет само, еще 18,9% обратятся к врачу только через неделю, если симптомы недомогания не пройдут сами.

Среди тех, кто не обследовал сердце последние несколько лет, 71,5% не видят в этом необходимости, считая, что у них все в порядке. 46,2% жалуются на длинные очереди в поликлиниках. Основными факторами риска инфаркта у молодых людей респонденты считают алкоголь (23%), стресс (17,2%) и малоподвижный образ жизни (15,5%).

«Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной причиной смертности в России. Этому способствуют традиционное невнимание россиян к своему здоровью, вредные привычки, нездоровый образ жизни, который ведут многие граждане. Напомним, что, согласно национальным целям развития, к 2030 году нам необходимо довести среднюю ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. И это будет непросто, потому что она составляет сегодня только 74 года. Так что нам совершенно необходимо всенародное ответственное отношение к своему здоровью и система профилактики сердечных заболеваний», — говорит заместитель научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Сердечно-сосудистые заболевания - самые распространенные после таких инфекционных заболеваний, как ОРВИ, грипп, COVID и прочее, уточняет главный специалист сети клиник "Будь здоров" по кардиологии Татьяна Куприй. Несмотря на то что медицина далеко шагнула вперед, смертность от них до сих пор находится на лидирующих позициях. По статистике, в 2024 году смертность от болезней системы кровообращения и новообразований составила больше 60%.

«По нашим опросам, около 30% людей при первых симптомах заболеваний сердца откладывают визит к врачу в надежде, что "само пройдет", или потому, что долго, неудобно, страшно. ДМС помогает изменить это поведение: консультация врача доступна быстро, без бюрократии и дополнительных затрат», — отмечает директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Анастасия Скурихина.

Сейчас по ДМС доступны телемедицинские консультации, и задать вопрос врачу можно, не выходя из дома или с работы. Такая консультация помогает быстро сориентироваться в ситуации. Например, врач в режиме онлайн может обеспечить и назначение обследования, и помочь с записью на прием, и, побеседовав с пациентом, помочь ему решиться на визит в поликлинику или настоять на вызове бригады скорой медицинской помощи.

«Заболевания сердца требуют быстрого принятия решений, иногда у пациентов просто нет времени на раздумья», — добавляет эксперт.

Среди основных симптомов, требующих немедленного обращения к врачу, Татьяна Куприй выделяет боль в грудной клетке давящего, жгучего и сжимающего характера, которая может отдавать в челюсть, левую руку и плечо - возможный предвестник инфаркта миокарда; сердцебиение и перебои в работе сердца, связанные с развитием опасных аритмий; одышку, которая может быть связана с инфарктом миокарда, тромбоэмболией легочной артерии или сердечной недостаточностью, а также повышение артериального давления.