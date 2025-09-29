Стало известно, сколько выделит РФ на платформы быстрой разработки вакцин

Бюджетные средства в размере около 250 млн рублей предлагается выделить в рамках раздела "Здравоохранение" на создание платформ для быстрой разработки вакцин в 2026 году, в 2027-2028 годах предлагается ассигновать около 270 млн и 280 млн, соответственно. Следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2026 год и плановые 2027-2028 годы.

"Создание платформ для быстрой разработки вакцин в 2026 году - 248,7 млн рублей, в 2027 году - 267,9 млн рублей, в 2028 году - 278,7 млн рублей", - говорится в тексте документа.

Кроме того, среди статей в проекте бюджета указаны разработка и внедрение индивидуальных (под конкретного пациента) лекарственных препаратов в рамках федерального проекта, в том числе с использованием генетических технологий в 2026 году предлагается выделить 138,5 млн рублей, в 2027 году - 138,9 млн рублей.

Также предлагается создать сети центров секвенирования для мониторинга изменчивости возбудителей инфекционных болезней, на это предлагается выделить в 2026 году - 170,1 млн рублей, в 2027 - 2028 годах - 189,0 млн рублей ежегодно.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что специалистам необходимо создать в России "консервы" вакцин в размере 15 - 20 возбудителей на случай возникновения новой пандемии.