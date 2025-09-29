В Поморье внедрили передовую технологию лечения аортального клапана

Передовую технологию хирургического лечения стеноза аортального клапана внедрили в Архангельской области. Как рассказал ТАСС заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич Виталий Зобов, эту операцию можно проводить пациентам с серьезными сопутствующими патологиями, которые не смогли бы перенести хирургическое вмешательство на "открытом" сердце.

"Аортальный стеноз - самая распространенная патология клапанов сердца. Традиционным методом хирургического лечения является открытая операция, но часть пациентов из-за возраста и тяжелых сопутствующих заболеваний не способны ее перенести. Таким людям может подойти освоенная нами методика транскатетерной имплантации аортального клапана (или TAVI)", - сказал Зобов.

Аортальный стеноз - это сужение отверстия аортального клапана, которое препятствует нормальному кровотоку из левого желудочка сердца в аорту. В возрасте 75 лет стеноз клапана аорты в той или иной степени есть почти у половины пациентов. При операции TAVI через прокол в бедренной артерии в сосудистое русло вводится катетер (специальная трубка), через который заводятся хирургические инструменты и искусственный клапан.

"Мы проводим эту операцию без разреза грудной клетки и без остановки сердца. Искусственный клапан сделан из биологического материала, практически идентичного по свойствам человеческому. Мы очень точно устанавливаем его в позицию естественного клапана пациента, добиваясь расширения зоны патологического сужения до оптимальных значений. Створки "нового" клапана начинают сокращаться, беспрепятственно пропуская кровь только в одном направлении из левого желудочка сердца в аорту", - пояснил врач.

Как отметил собеседник агентства, сейчас в медицине внедряется индивидуальный подход, и это именно тот вариант вмешательств, когда максимально учитываются все особенности пациента.

"Для каждого пациента идет индивидуальный подбор клапана, его размер подбирается с шагом полтора миллиметра. Также учитываются особенности изменений самого пораженного клапана, аорты и крупных сосудов, через которые будет заведен и установлен новый клапан", - добавил Зобов.

Операция транскатетерной имплантации аортального клапана помогает облегчить симптомы и продлить жизнь людям, которым раньше вынужденно отказывали в хирургической помощи. В 2025 году хирурги Первой городской больницы планируют сделать 11 таких операций, на 2026 год запланировано 15 операций.