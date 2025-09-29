Стало известно, сколько потратят на здравоохранение в РФ в 2026 году

Более 1,8 трлн рублей предложено выделить из бюджета по разделу "Здравоохранение" в 2026 году, на 2027-2028 годы предполагается выделить более 1,9 трлн рублей и 2 трлн рублей соответственно. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2026 год и плановые 2027-2028 годы.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" запланированы в 2026 году в объеме 1 876 956,2 млн рублей, в 2027 году - 1 923 538,7 млн рублей, в 2028 году - 2 087 571,8 млн рублей", - говорится в тексте документа.