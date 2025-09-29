Простой препарат снизил риск тяжелого течения COVID-19

В журнале eClinicalMedicine опубликовали результаты международного исследования, показавшего, что ингаляции гепарином вдвое снижают риск подключения к аппарату ИВЛ и смертности у тяжелых пациентов с COVID-19. Препарат, который обычно применяют в уколах против тромбов, в аэрозольной форме проявил не только антикоагулянтные, но и противовирусные и противовоспалительные свойства.

В исследовании участвовали почти 500 госпитализированных пациентов из шести стран. Те, кто вдыхал гепарин, быстрее восстанавливали дыхание, лучше насыщали кровь кислородом и реже нуждались в интенсивной терапии. Ученые отмечают, что благодаря низкой цене препарат может стать особенно важным для стран с ограниченными ресурсами.

По словам авторов, уникальное сочетание свойств делает гепарин перспективным средством не только против COVID-19, но и против других тяжелых респираторных инфекций, включая грипп и пневмонию. Сейчас команда готовит новые клинические испытания и работает над усовершенствованной формой препарата для ингаляций.

Ранее ученые создали экспериментальный мРНК-препарат, способный защищать сразу от нескольких вирусов, включая COVID-19 и грипп.