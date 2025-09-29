В мире растет смертность от холеры

Более 57,7 тыс. случаев заболевания холерой зарегистрировано в мире в августе 2025 года, 758 человек умерли. По сравнению с августом прошлого года заболеваемость уменьшилась на 25%, а смертность выросла на 118%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В августе 2025 года <...> из 23 стран, территорий и областей трех регионов в ВОЗ поступили сообщения о 57 705 новых случаях холеры и/или острой водянистой диареи", - говорится в информационном бюллетене.

Зарегистрировано 758 летальных исходов. При этом число заболевших было "на 25% ниже, а число умерших на 118% выше по сравнению с августом 2024 года", когда в 20 государствах было зарегистрировано 76 235 случаев холеры и 348 связанных с этим заболеванием смертей.

Наибольшее число случаев холеры в августе текущего года пришлось на регион Восточного Средиземноморья (40 732 в 4 странах), за которым следует Африканский регион (15 487 в 15 странах). За первые восемь месяцев 2025 года 32 государства сообщили о вспышках холеры или острой водянистой диареи, заболели 462 890 человек, в 5 869 случаях болезнь привела к смерти.

С 1 января по 31 августа в Афганистане было выявлено более 116 тыс. случаев холеры, Южном Судане - более 74 тыс., Йемене - более 72 тыс., Судане - более 59 тыс., Демократической Республике Конго (ДРК) - более 51 тыс., Анголе - почти 28 тыс., Пакистане - более 13 тыс. За этот период 1 558 летальных исходов было зарегистрировано в ДРК. В Судане от холеры умерли 1 366 человек, Южном Судане - 1 224, Анголе - 781, Нигерии - 234, Йемене - 201.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.