Врачи запустили сердце 49-летнего водителя, очистив артерию от полной закупорки

Мужчина упал в коридоре приёмного покоя, куда пришёл из-за давящей боли в груди. В Верхнепышминской центральной городской клинической больнице врачи спасли 49-летнего пациента, у которого внезапно остановилось сердце из-за полной закупорки артерии, снабжающей кровью сердечную мышцу. Об этом случае рассказали в минздраве Свердловской области.

Водитель из Верхней Пышмы почувствовал давление в груди, собираясь в рабочий рейс. От поездки он отказался и три дня надеялся, что неприятные симптомы пройдут сами. Однако боль не утихла, и мужчина самостоятельно пришёл в приёмное отделение больницы. Там ему сделали электрокардиограмму, которая, кстати, не показала отклонений, и взяли анализы крови. Пока пациент ожидал результатов, он прогуливался по коридору и внезапно упал — произошла остановка сердца.

«Мы сразу вызвали реаниматологов и начали сердечно-лёгочную реанимацию, применив дефибриллятор. Один цикл разряда восстановил сердечный ритм, через минуту пациент пришёл в сознание и не сразу осознал случившееся», — рассказал врач-терапевт приёмного отделения Иван Шабанов.

Для определения причины остановки сердца провели коронарную ангиографию, которая выявила полную закупорку артерии, питающей сердечную мышцу. Рентгенохирурги восстановили кровоток с помощью стентирования. Через несколько дней пациент выписался и получил назначение на приём препаратов, строго необходимых для поддержания здоровья.

Главный врач Верхнепышминской ЦГКБ Вячеслав Денисов отметил, что в данной ситуации ключевым фактором спасения жизни стала своевременная госпитализация и профессиональные действия медиков.

«Если бы остановка сердца произошла вне больницы, шанс выжить был бы минимален. Учитывая, что у мужчины была ранее диагностирована нестабильная стенокардия, откладывать визит к врачу при появлении болей в груди нельзя», — подчеркнул он.

